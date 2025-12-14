Controlado un incendio en A Mezquita (Ourense) que quemó por completo una casa y afectó a las viviendas contiguas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de emergencias han logrado controlar un incendio en A Mezquita (Ourense) que quemó por completo una vivienda y afectó a las casa contiguas en la plaza del pueblo del lugar de Vilavella.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia, pasadas las 3.20 horas de la madrugada un particular informó de que ardía una casa. Poco después, otros alertadores advirtieron de que las llamas se estaban propagando a las viviendas próximas a través del tejado.

En este contexto, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitó la colaboración de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazaron una dotación hasta el lugar, el GES de A Gudiña, la Guardia Civil y los voluntarios de Protección Civil de A Mezquita.

Durante los trabajos de extinción, los efectivos desplegados procedieron al desalojo preventivo de las viviendas de la zona.

El incendio quedó controlado, aunque el GES continúa trabajando para sofocar por completo las llamas. Así, la vivienda en la que se originó el incendio -- que estaba habitada, pero en el momento del suceso se encontraba vacía -- quedó totalmente calcinada y las casas contiguas sufrieron diversos daños.