Controlado un incendio en San Cibrao das Viñas (Ourense) que afectó a una nave de transportes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han controlado un incendio que se originó a las 5.00 horas de este viernes en San Cibrao das Viñas (Ourense) en una nave de transportes. En el momento del incidente, las instalaciones estaban vacías e inicialmente se alertó de la posible afectación de un depósito de gasoil.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien avisó a la Central de Emergencias, que activó un operativo en el que participaron los bomberos de San Cibrao y de Ourense, la Guardia Civil, el GES de Pereiro de Aguiar y personal del distrito forestal de la zona.

Una vez en el lugar, los equipos de extinción comprobaron que el fuego afectaba a dos tráilers cargados con piezas de vehículos.