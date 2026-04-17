Controlado un incendio en San Cibrao das Viñas (Ourense) que afectó a una nave de transportes

Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 17 abril 2026 9:50
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los bomberos han controlado un incendio que se originó a las 5.00 horas de este viernes en San Cibrao das Viñas (Ourense) en una nave de transportes. En el momento del incidente, las instalaciones estaban vacías e inicialmente se alertó de la posible afectación de un depósito de gasoil.

   Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien avisó a la Central de Emergencias, que activó un operativo en el que participaron los bomberos de San Cibrao y de Ourense, la Guardia Civil, el GES de Pereiro de Aguiar y personal del distrito forestal de la zona.

   Una vez en el lugar, los equipos de extinción comprobaron que el fuego afectaba a dos tráilers cargados con piezas de vehículos.

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