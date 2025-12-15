Conversaciones en la Cámara sobre la Valedora: el PP quiere que siga Fernández Galiño

Archivo - La Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño, entrega al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, el informe anual 2023 de la institución - PARLAMENTO DE GALICIA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El procedimiento para la designación formal de la máxima representación del Valedor do Pobo, cargo cuya titular en funciones es María Dolores Fernández Galiño a día de hoy y desde el año 2019, ha arrancado en la Cámara autonómica, donde hay conversaciones entre los grupos políticos desde la pasada semana.

Fuentes consultadas por Europa Press apuntan a que el Grupo Parlamentario Popular, que tiene mayoría absoluta en el Pazo do Hórreo y que sustenta el Gobierno que dirige Alfonso Rueda, apostaría por la continuidad de Fernández Galiño.

Su opción para el cargo de adjunto o adjunta sería que lo proponga el BNG, dado su carácter de segunda fuerza en el Pazo do Hórreo.

Eso sí, más allá de los usos y costumbres parlamentarios, lo cierto es que al PPdeG no le basta su mayoría de 40 escaños para aprobar en solitario el nombramiento del nuevo o nueva titular del Valedor, dado que se necesita por ley una mayoría de las tres quintas partes del hemiciclo, es decir, 45 de los 75 diputados.

Esto implica un acuerdo político en el que se trabaja en los últimos días. Hasta ahora, la adjunta a la valedora era la exdiputada María Xosé Porteiro, propuesta en 2019 por el Grupo Socialista, cuando ostentaba el liderazgo de la oposición.

AMPLIACIÓN DE PLAZO

Según el calendario con el que trabajaban los grupos --que situaba a finales de enero la elección del nuevo valedor o valedora-- este lunes acababa el plazo de presentación de candidatos que cumpliesen los requisitos para acceder al puesto.

Sin embargo, en el marco de las conversaciones en el Pazo do Hórreo, el Grupo Parlamentario Popular, a través de su portavoz, Alberto Pazos Couñago, ha solicitado en esta misma jornada prorrogar una semana el plazo para presentar finalmente la propuesta formal.

CARGO VACANTE

El pasado martes, 9 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento publicaba la resolución de la Presidencia por la que se declaraba vacante el cargo de valedor do pobo y se prorrogaban, mientras, las funciones de María Dolores Fernández Galiño, que tomó posesión del cargo el 2 de agosto de 2019 para un período de cinco años, por lo que su mandato ya expiró en agosto de 2024.

Si hay acuerdo y progresa la opción de los populares, María Dolores Fernández Galiño seguiría al frente de la Valedoría, siendo hasta ahora la primera valedora que no dimite desde 2007, año en el que el magistrado Benigno López tuvo que abandonar el cargo envuelto en una polémica surgida tras plantear la suspensión de la aplicación de la ley de dependencia y considerar "imprescindibles, justos y necesarios" los recortes.

Su sustituto, de manera interina y durante tres años, fue el vicevaledor José Julio Fernández, que dio paso al mandato de Milagros Otero, que también dimitió en el año 2019 después de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del PPdeG en ese momento.