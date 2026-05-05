Convocan una nueva concentración en Lugo contra la moción de censura una hora antes del pleno del jueves

Varios vecinos interrumpen el último pleno ordinario en Lugo antes de la moción de censura el próximo 7 de mayo, en el Ayuntamiento de Lugo, a 30 de abril de 2026, en Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Si' ha convocado una tercera concentración para protestar contra la moción de censura que se debatirá este jueves 7 de mayo a las 12.00 horas en el Ayuntamiento de Lugo, y que, si todo sigue su curso, saldrá adelante con el apoyo de la edil tránsfuga María Reigosa a la candidata popular, Elena Candia.

La concentración está convocada a las 11.00 horas, una hora antes del inicio de la sesión. La primera protesta tuvo lugar la misma semana en la que se conoció la presentación de la moción de censura y la segunda comenzó media hora antes del último pleno ordinario, el pasado jueves. En este, el público llegó a la sala con pancartas, interpeló tanto a Candia como a Reigosa y acabó con la expulsión del público de la sala.

De este modo, la plataforma critica el contexto en el que se produce esta moción de censura, que tacha de "oscuro" y "falto de ética", y sostiene que no responde al sentir mayoritario de la ciudadanía. Asimismo, cuestiona las circunstancias políticas que rodean el acuerdo y considera que se están vulnerando principios básicos en el ámbito institucional.

"Tuvieron que morir tres personas para que Reigosa pudiese escalar y apoyar la moción del PP y esto se hace previo pago de los favores con la creación de plazas de empleo de la Xunta de dudosa transparencia e ignorando el sentir de la ciudad", ha apuntado.

También acusa al PP de "traicionar sus estatutos", que "están en contra del transfuguismo", con la "complicidad silenciosa" del "jefe de filas" de Elena Candia, "que mira para otro lado".

Así, el colectivo insiste en su oposición a esta iniciativa y hace un llamamiento a la participación ciudadana en la concentración como muestra de rechazo a la moción y en defensa de lo que consideran un ejercicio democrático legítimo.

BNG DEFIENDE LAS PROTESTAS

En este contexto, el teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha asegurado que en estos "últimos días" al frente del Gobierno están "intentando ser leales a la ciudad presentando los trabajos que se han estado haciendo".

El portavoz nacionalista ha recordado que la moción de censura es una acción "ilegítima y que va en contra del sentir popular". También ha manifestado su temor de que queden sin ejecutarse o parados muchos de los proyectos que están en marcha.

"La inmensa mayoría de la población de Lugo está indignada y no quiere esto", ha señalado, además de recordar que en la última concentración de la plataforma, en la que hubo cerca del millar de asistentes, "se manifestaron muy democráticamente".

Sobre la denuncia de María Reigosa por "agresión e insultos" en el pleno, Arroxo le ha quitado importancia. "Hubo algunas personas que se pasaron de frenada y una que hizo un insulto fuera de lugar, pero que incluso fue repudiado por el resto de asistentes. También hubo una persona que le tiró monedas al suelo; son cosas que no están bien", ha recalcado.