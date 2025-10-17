La cooperación exterior gallega conmemora tres décadas de trabajo enfocado en "tejer alianzas" y "reparar injusticias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cooperación internacional gallega cumple tres décadas de trabajo en los que el principal objetivo ha sido "tejer alianzas" y "reparar injusticias históricas" entre el Norte y el Sur Global. Treinta años de trabajo en los que la cooperación al desarrollo desde Galicia ha estado centrada, especialmente, en las personas más vulnerables en todo el mundo.

En concreto, este hito se ha conmemorado este viernes en la Cidade da Cultura a través de las jornadas 'Cooperación Galega: unha carrera de fondo', un encuentro en el que personas procedentes de diferentes países del Sur global han relatado en primera persona el impacto de la cooperación gallega.

Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Mozambique, Cabo Verde y Guinea Bissáu son algunos de los países en los que se han llevado a cabo proyectos con la mirada puesta en la justicia social.

En este contexto, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, han participado en la inauguración de esta jornada de celebración.

Por su parte, el responsable de Presidencia de la Xunta ha destacado el "papel referente" de Galicia a nivel europeo en materia de cooperación y ha desgranado que las acciones impulsadas se centran en "ámbitos estratégicos", como la agricultura, pesca y acuicultura sostenibles, la gestión de recursos hídricos, la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos, entre otros.

Asimismo, ha anunciado que los presupuestos de la Xunta aprobados este viernes incrementarán un 5% la partida dedicada a estas funciones relacionadas con la cooperación exterior.

MÁS DE 50 CONFLICTOS ARMADOS ACTIVOS

Por su parte, la presidenta de la Coordinadora Galega de ONGD, María Paz Gutiérrez, ha aprovechado su intervención inicial para señalar que "cooperar es tejer alianzas, pero también reparar injusticias entre Norte y Sur".

En este sentido, ha señalado que actualmente hay 56 conflictos armados activos en el mundo, "como el genocidio en Gaza, que demuestra que el mundo está gobernado por la barbarie", y ha incidido en que "la cooperación internacional salva vidas".

Con todo, ha insistido en que "todas las cifras tienen nombre propio", por ello, el acto ha contado con la intervención de los propios socios locales, que han relatado los procesos de transformación desarrollados a través de la cooperación.

La jefa de Recursos Hídricos de la Administración Regional de Augas do Sur de Mozambique, entidad socia de Augas de Galicia, Lizete Dias; la coordinadora de la Unidad de Educación de la Fundación IRFA de Bolivia, entidad socia de Entreculturas e Taller de Solidariedade, Pamela Violeta Sánchez; o el director de la Fundación Solidaridad de República Dominicana, entidad socia de la Fundación Balms, son algunos de los agentes sociales que han intervenido.