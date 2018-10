Cortabitarte admite que con el ERTMS que autorizó desconectar no hubiese habido accidente de Angrois

Publicado 17/10/2018 18:51:34 CET

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exresponsable de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, investigado en la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago) en el que murieron 80 personas, ha admitido que con el sistema ERTMS instalado, el sistema que él mismo autorizó desconectar a bordo del convoy, el siniestro no se habría producido.

En la comisión de investigación del Congreso, la portavoz del PSOE Pilar Cancela le ha preguntado si con el sistema de control de la velocidad ERTMS instalado "se hubiera aplicado automáticamente el freno" en caso de que el maquinista "no hubiera reconocido" el botón. Esta última parte, de hecho, la ha aportado el propio interrogado. "Por lo tanto, ¿se hubiera evitado el accidente?", ha inquirido la socialista.

"En este caso sí. Porque la transición está antes de la avanzada. Si no toco (el botón de reconocimiento) le aplica frenado. Si le aplica frenado hasta recuperar, el tren no hubiera llegado a 179 a la curva. Ahora bien, esa es una suposición más de las muchas", ha expuesto el cargo de Adif, todavía en un puesto de libre designación en la empresa pública.

En su intervención inicial, ha negado tener "ninguna responsabilidad" en la tragedia, ha señalado al maquinista como su responsable, y ha afirmado que ha "sufrido" al verse involucrado "como uno de los presuntos responsables".

"El dolor de las víctimas en absoluto es comparable con el sufrimiento que yo he tenido que pasar. El suyo es irreparable, sin embargo, ello no quita para que yo deba decir aquí que he sufrido por verme involucrado como uno de los responsables de un accidente en el que no tuve ninguna responsabilidad", ha defendido.

Previamente a admitir que con ERTMS el accidente no se hubiera producido, dijo lo contrario: "¿Que hubiera evitado el accidente? Pues no lo creo", afirmó, al argumentar que ese era "un estímulo más de los muchos que tenía" y al lamentar que aquel día, a su juicio, "el tren iba solo".