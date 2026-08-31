Cortada la N-120 en Nogueira de Ramuín tras volcar un camión que transportaba cerdos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La carretera N-120 a su paso por el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín está cortada debido a las tareas de limpieza tras volcar un camión que transportaba cerca de 180 cerdos.

Según la información del 112 Galicia, la circulación está afectada entre los kilómetros 550 y 558. Con todo, están habilitados varios desvíos.

Así, a través de la N-120A para tráfico ligero, mientras que para los vehículos pesados se desvía hacia Chantada-Monforte de Lemos por las vías N-544, N-525 y N-540 en sentido decreciente y también en dirección creciente de Monforte de Lemos hacia Ourense.