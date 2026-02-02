Cortada en ambos sentidos la autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, al inundar el mar sus cuatro carriles

VIGO 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
La autovía PO-11, que une Marín con Pontevedra, ha tenido que ser cortada en las últimas horas en ambos sentidos al inundar el mar sus cuatro carriles debido al temporal que azota a Galicia este lunes.
Según fuentes del 112 Galicia consultadas por Europa Press, la carretera se mantiene cortada a la espera de que una bomba de achique permita despejar el agua de la calzada.
En el punto se encuentran efectivos de Protección Civil, de la Guardia Civil y de al Policía Local, que han tenido que establecer desvíos alternativos para evitar que los vehículos circulasen por la vía inundada.