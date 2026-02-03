Cortadas seis carreteras provinciales en Lugo por inundaciones y cerca de un centenar están afectadas por nieve

LUGO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo tiene cortadas seis carreteras provinciales y cerca de 90 viales más están afectados por la nieve en la montala.

Según ha explicado la institución provincial en un comunicado, todo ello derivado de la fuerte lluvia que inundó la LU-P-3204 en Monforte; la LU-P-4703 en A Pobra do Brollón; y la LU-P-0901 en Bóveda.

Asimismo, siguen afectadas dos puentes en Navia de Surna y Muros, por lo que el tráfico no puede pasar por el tramo viejo de la LU-P-3501 ni a la altura del kilómetro de la LU-P-6502.

En Pedrafita do Cebreiro la circulación en la LU-P-1301, que conecta este ayuntamiento con Seoane de Courel, está interrumpida a la altura de Pacios por la caída de un árbol. La vía, previsiblemente, quedará abierta esta tarde.

La cituclación sufre afectaciones en toda la red provincial y, por zonas, la cota de nieve bajó a los 500 metros. Así, la peor parte de la nevadas afecta a la comarca de la Montaña, donde algunos municipios como Baleira, Becerreá, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Quiroga, Ribas de Sil, Samos y Triacastela hay acumulada entre 10 y 20 centímetros de nieve. En Cervantes, los operarios registraron un espesor de nieve de 25 centímetros en algún punto.

El operativo invernal de la Diputación de Lugo cuenta este mates con 48 operarios y 26 máquinas y vehículos: 10 quitaneves, 8 pick ups con cuña y salero y 8 vehículos todoterrenos para resolver las diferentes incidencias.