Cortado un tramo de la AG-57 en Gondomar por un desprendimiento en el talud del margen de la calzada

VIGO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha cortado al tráfico un tramo de algo más de dos kilómetros en la autopista AG-57, a la altura de Gondomar (Pontevedra), debido a un desprendimiento en el talud del margen de la calzada provocado por las fuertes lluvias, según ha informado la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

En concreto, el corte afecta al tramo entre los puntos kilométricos 17+600 y 15+500 en sentido Baiona, y el tráfico se ha desviado por uno de los carriles del sentido contrario, de manera que en ese punto habrá doble sentido de circulación.

La Xunta ha matizado que el desprendimiento no ha afectado a la calzada de la autopista, pero "existe riesgo de desprendimiento de material que quedó inestable en la cabeza del talud". Por ello, por motivos de seguridad, se ha optado por ese corte de tráfico.

Se estima que dicho corte dure al menos hasta este miércoles y un geólogo, acompañado por técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas estudiarán este miércoles la medidas que se van a adoptar.