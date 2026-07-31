Cortizo roza los 1.000 millones de facturación en 2025 tras crecer un 10,4% respecto al año anterior

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Cortizo, multinacional gallega especializada en soluciones de aluminio y PVC, ha anunciado este viernes que cerró el ejercicio 2025 con una cifra de negocios de 988,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,4% respecto al año anterior.

Unas cifras que han venido acompañadas de un crecimiento en su producción, según ha destacado en una nota de prensa. En concreto, la firma alcanzó las 118.546 toneladas de aluminio, un 4,7% más que en 2024, superando su anterior techo histórico registrado en 2021. Por su parte, la división de PVC experimentó un crecimiento a doble dígito del 15,5%, rozando las 26.000 toneladas extruidas.

La compañía padronesa ha recordado que destina actualmente el 75% de su producción al mercado exterior, con presencia en 84 países. Francia, Reino Unido y Alemania se mantienen como los principales mercados extranjeros, mientras que el mercado americano continúa ganando relevancia, representando ya cerca del 7% de las exportaciones.

En términos de empleo, el Grupo Cortizo cerró el año con una plantilla de 4.055 personas, tras crear 188 nuevos puestos de trabajo de forma directa durante el pasado ejercicio. Casi la mitad de estos trabajadores desempeñan su labor en las instalaciones de Padrón (A Coruña).

Durante 2025, la multinacional ejecutó una inversión de 63,3 millones de euros destinada a la modernización y ampliación de su estructura. El proyecto más destacado fue la inauguración en diciembre del centro de reciclaje de aluminio de Coirós (A Coruña), que contó con una inversión de 38 millones de euros.

Asimismo, la empresa destinó 5,5 millones a un nuevo centro logístico en Vila do Conde (Portugal), 2,1 millones a su primera delegación en Murcia y 20 millones a la robotización de procesos en su sede central de Padrón. En el ámbito medioambiental, el grupo logró reducir sus emisiones de CO2 en un 40,24% durante 2025.