A Coruña celebra el San Juan "más limpio en muchos años", con la mitad de basura en las playas

Archivo - La playa de Orzán con restos de basura después de la celebración de las hogueras de la noche de San Juan, a 24 de junio de 2023, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha señalado que la celebración del San Juan fue la "más limpia en décadas" al constatar que la cantidad total de residuos recogido por los servicios de "disminuyó un 50%".

"Es un claro síntoma de que la ciudadanía cada vez está más concienciada, y de que se divierte de una forma más responsable", ha señalado la regidora, al tiempo que ha felicitado a "todos los que hicieron las cosas bien" y demostraron que disfrutar de la fiesta "no impide mantener una actividad cívica y responsable".

Concretamente, los servicios retiraron de las playas 22,76 toneladas de basura frente a las 44 del pasado año, en el que también cayó el volumen de residuos con respecto al anterior ejercicio.

La alcaldesa detalló que, en la zona del proyecto piloto en la que ser reservaron parcelas en Riazor para entidades con la condición de que se hiciesen responsables de recoger sus propios residuos resultó "un éxito".

"Una vez más, la mayoría de los coruñeses demostraron sentido de la responsabilidad y concienciación con el cuidado de la ciudad, también en las fechas señaladas", ha subrayado.

Con todo, ha incidido en que "seguirá peleando" por una fiesta cada vez más limpia, siendo conscientes de que es imposible alcanzar los residuos cero, aunque solo sea por los restos de las hogueras.

La regidora de la ciudad herculina también ha agradecido a las 55 entidades del plan piloto de parcelas su "comportamiento ejemplar", ya que en su zona los residuos recogidos "fueron prácticamente cero".