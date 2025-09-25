A Coruña y municipios del área exigen a la Xunta una política aeroportuaria común: "Hay que superar localismos"

Así lo ha asegurado la alcaldesa herculina, Inés Rey, ante la demanda de creación de una mesa política de coordinación

A CORUÑA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña y otros municipios del área metropolitana, así como representantes de la Diputación coruñesa, han mantenido una reunión en el consistorio herculino tras la cual han exigido a la Xunta una política aeroportuaria común.

"Hay que superar localismos", ha señalado la alcaldesa coruñesa, Inés Rey, al informar a los medios de comunicación sobre el contenido del encuentro. En él, se ha acordado demandar a la Xunta una mesa política de coordinación, con presencia de las cuatro diputaciones provinciales, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y las siete ciudades gallegas.

La regidora herculina, sobre lo abordado en la reunión, ha señalado que el objetivo con su propuesta es que se piense "en Galicia".

"Y superar las políticas cortoplacistas", ha manifestado para incidir en que el objetivo de su propuesta de crear una mesa de coordinación es pedir a Aena "una política aeroportuaria con visión de país" y que se dote a los aeropuertos gallegos de las conexiones necesarias.

En este sentido, ha incidido en que al aeropuerto de Oporto, con un tráfico de 15 millones de viajeros, cuenta con 5,7 millones que son procedentes de Galicia cuando los tres aeródromos gallegos aglutinan a 5,9 millones de viajeros.

"Son datos que tienen que hacer reflexionar", ha añadido para asegurar que hay que ver qué destinos implantar en Galicia y en función también de las necesidades de cada aeródromo. "Establecer los perfiles necesarios", ha precisado para incidir en que nada tiene que ver el de A Coruña con los de Santiago o Vigo.

"Exigimos a la Xunta que lidere una mesa política y nos convoque", ha reiterado para asegurar que es el momento de "mirar a Galicia" y "alejarse de localismos y de competencias absurdas". "Hay que estar a la altura", ha añadido para incidir en que se debe hacer un frente común para las demandas a efectuar a Aena.