La costa de A Coruña y Lugo estará en alerta naranja este lunes por olas de hasta 6 metros

Archivo - Dos personas observan el oleaje, a 21 de febrero de 2022, en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha activado para este lunes la alerta naranja por temporal costero en el litoral noroeste y oeste (Costa da Morte) de la provincia de A Coruña y en la Marina lucense. Debido a los avisos de olas de hasta 6 metros de altura, también ha decidido suspender la actividad deportiva en el mar.

Las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) empezarán a las 11.00 horas de la mañana y terminarán a las 20.00 en Lugo y Costa da Morte y a las 21.00 en el noroeste coruñés, cuando bajarán al nivel amarillo. El organismo advierte de mar combinada del noroeste con olas de entre 5 y 6 metros.

En estos casos, la Secretaría Xeral para el Deporte de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto la federada como la del programa Xogade. Los ayuntamientos afectados pueden consultarse en la web 'Deporte Galego'.

Además, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, es decir, diques, rompientes y paseos marítimos. También pide que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Al mismo tiempo, desde primera hora de la mañana, el resto del litoral gallego (suroeste coruñés y costa de Pontevedra) estará en alerta amarilla por mar combinada del noroeste que dejará olas de entre 4 y 5 metros. Aquí no se aplicarán restricciones.

LLEGADA DEL BUEN TIEMPO: LUNES SIN LLUVIAS

Este temporal costero coincidirá con la llegada de la estabilidad metereológica. La previsión de MeteoGalicia recoge que Galicia quedará en la influencia de las altas presiones y vivirá una jornada sin lluvias, con nieblas matinales localmente persistentes y cielos despejados por la tarde.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente y las máximas ascenderán notablemente. En las ciudades, se moverá entre los 16 ºC (en A Coruña) y los 24 ºC (en Ourense). Además, el viento soprará flojo de dirección variable con predominio de componente este.