El coste laboral de las empresas asciende un 0,3% en Galicia en el primer trimestre de 2020, por debajo de la media

El coste salarial por trabajador y mes se elevó a casi 1.700 euros

VIGO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye remuneraciones y cotizaciones sociales) en Galicia ascendió a 2.324,66 euros en el primer trimestre de 2020, lo que supone un crecimiento interanual del 0,3%, por debajo de la media nacional, que subió un 0,8%.

Según datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este aumento supone un gran descenso respecto al último periodo contabilizado, el último trimestre de 2019, cuando la subida interanual alcanzó un 4,8% en la Comunidad gallega. El INE ha achacado esta moderación en el ritmo a la suspensión de distintas actividades económicas debido al estado de alarma aplicado el pasado 14 de marzo.

En concreto, el coste laboral por hora efectiva en la comunidad ascendió a 17,98 euros, por debajo de los 19,93 de la media estatal. Así, se incrementó un 4% respecto al mismo periodo del año anterior, por debajo del aumento contabilizado en la media nacional, que se elevó un 4,8%.

El coste laboral está conformado por el coste salarial y otros costes. Así, el INE ha detallado que el coste salarial por trabajador y mes en Galicia se elevó a 1.693,32 euros, lo que representa un incremento del 1,8% respecto al primer trimestre de 2019. Así, el coste salarial por hora efectiva en la comunidad ascendió a 13,10 euros, lo que supone un incremento del 5,6% en la tasa interanual.

Mientras, los costes no salariales alcanzaron los 632,34 euros por trabajador y mes en Galicia, lo que conlleva un descenso del 3,6%. Por hora efectiva, estos costes representaron un gasto de 4,88 euros, un 0,2% menos que en el primer trimestre de 2019.

Además, se contabilizaron 150,1 horas pactadas por trabajador y mes en Galicia, de las que 129,3 fueron efectivas y 21,7 no trabajadas. En el caso de los trabajadores que cuentan con contratos a jornada completa, las horas pactadas por empleado y mes se elevaron a 169,2 (145,9 efectivas y 24,2 no trabajadas), mientras que se sumaron 81,3 horas pactadas por mes (69,5 efectivas y 12,5 no trabajadas) en personas con contratos de tiempo parcial.

Asimismo, Galicia ha sido una de las comunidades que presentó un mayor número de vacantes en el primer trimestre de 2020, 4.173, lo que representó un 4,1% de las registradas en toda España. El 92,2% de estas plazas no se cubrieron debido a que no se precisaba de un trabajador, el 5,7%, por el elevado coste de contratación y, el 2,1% restante, por otros motivos.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el coste laboral medio por trabajador y mes ascendió a 2.570,32 euros en el primer trimestre, lo que supone un repunte interanual del 0,8%, su menor alza desde el segundo trimestre de 2018.

Estadística precisa que los trabajadores afectados por el cierre temporal motivado por el estado de alarma acogidos a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) continúan perteneciendo a la plantilla de sus empresas, pero no son remunerados con salarios, sino con prestaciones aportadas directamente por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y en algunos casos, complementadas por las propias empresas. Además, las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores de estos trabajadores están exoneradas en su mayor parte.

Con este aumento interanual en el primer trimestre de 2020, el coste laboral encadena once trimestres consecutivos en positivo. La subida del 0,8% registrada entre enero y marzo contrasta notablemente con los crecimientos trimestrales que se experimentaron en el ejercicio 2019, todos superiores al 2%.

Entre enero y marzo, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,7% respecto al primer trimestre de 2019, situándose en 1.889,78 euros por trabajador y mes. Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron hasta marzo los 680,54 euros, con un alza interanual del 1%.

El coste laboral por hora creció en el primer trimestre un 4,8% interanual. Este incremento, superior al del coste por trabajador, se debe a la bajada del 3,8% en el número de horas efectivas de trabajo debido, fundamentalmente, a la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de alarma, que afectó a las dos últimas semanas del mes de marzo Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 4,2%.