La creación de empresas se mantiene sin variación en agosto en Galicia, frente al incremento de la media

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles se mantuvo sin variación en agosto en Galicia respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 274 empresas, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La constitución de estas 274 empresas se hizo por un capital de 6,28 millones de euros y todas, salvo una sociedad anónima, optaron por la forma de sociedad limitada.

Por su parte, hubo 62 disoluciones en agosto en la comunidad gallega: 30 en la provincia de Pontevedra, 18 en A Coruña, nueve en Lugo y cinco en Ourense.

Por actividad, la mayor parte de las creaciones se corresponden sobre todo con inmobiliarias financieras y seguros (19,26%), comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (15,88%) y construcción (15,65%).

En cuanto a las disoluciones, tuvieron que ver sobre todo también con comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (18,47%), construcción (15,76%) e inmobiliarias financieras y seguros (14,86%).

DATOS ESTATALES

En el conjunto estatal, el número de nuevas sociedades mercantiles creció un 3,4% en agosto respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 7.118 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2017, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de agosto, la creación de empresas acumula cinco meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio y un 11,4% en julio.

Para la creación de las 7.118 empresas el pasado mes de agosto se suscribieron más de 236,8 millones de euros, lo que supone un 37,5% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 33.262 euros, bajó un 39,6%.

Por su parte, la disolución de empresas disminuyó un 6,2% interanual en el octavo mes del año, con 1.279 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de julio cerraron sus puertas 41 sociedades.