El creador lucense Javier Ferreiro estrena 'Mariliendre', inspirada por sus amigas: "Una de ellas la vio y se emocionó"

La comedia musical, producida por 'Los Javis', ve la luz tras un largo recorrido por festivales, entre ellos el Carballo Interplay

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Mariliendre', creada y dirigida por el lucense Javier Ferreiro y producida por Suma Content --de Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis'--, se estrena este domingo en Atresplayer tras la expectación generada en una "intensa" campaña promocional. En una entrevista concedida a Europa Press, el creador de esta comedia musical reafirma su intención de "darle la vuelta" a la palabra 'mariliendre': "El gran tema de la serie, al final, es la amistad".

La protagonista de 'Mariliendre' es Meri Román (interpretada por Blanca Martínez), quien solía ser una diva de la vida nocturna gay de Madrid hace diez años. Sin embargo, su presente se ve sacudido por la muerte de su padre. Este evento la lleva a reconectar con su grupo de amigos, con quienes rememora su pasado y sienta las bases de su futuro.

Después de un largo recorrido en festivales, como Seriesmanía, Crossover San Sebastián y Lab de Series, ha tenido su estreno en Galicia en el marco del Carballo Interplay. Esta cita ha generado en Ferreiro "muchísima ilusión" por tratarse de su territorio natal.

Desde la publicación del primer 'teaser', donde los protagonistas interpretan 'Yo quiero bailar', "la expectación cada día era mayor". El "broche final" fue la proyección en Festival de Málaga, primera vez que una serie ocupa tal lugar.

"El gran tema de la serie, al final, es la amistad. No solo de Meri con sus amigos gays, sino que también, por ejemplo, la relación con su padre es tan especial porque es un amigo también", reflexiona Ferreiro.

Él, precisamente, se inspiró en las amigas que lo rodeaban para construir al personaje de Meri Román. Algunas ya la han visto: "Una de ellas, que inspira una parte por un tema de tono, la vio y se emocionó mucho. Yo pienso que la serie la llevó a una etapa que vivimos juntos".

"Ella me dijo que también en un cierto sentido experimentó un cierto proceso de sanación, entonces eso también me resultó muy importante", expresa Ferreiro, que ahora espera las impresiones del resto de sus amigas.

Durante este tiempo previo al estreno, ha descubierto "sentimientos y sensaciones" que la serie despierta en su público, de las que no era "tan consciente". Una de las impresiones que más recuerda ocurrió en Málaga. "Una chica se acercó a mí y me dijo: 'Yo venía a ver la serie porque soy una mariliendre en la vida real. Lo que no me esperaba es que la historia que cuenta con su padre fuese la mía con mi padre'", rememora.

LA 'MARILIENDRE', "ESA AMIGA INCONDICIONAL"

Para Ferreiro, la 'mariliendre' "es esa amiga incondicional que estaba ahí siempre presente, una persona que escuchaba y que escucha tus penas, que muchas veces encubría tu homosexualidad y que también en muchos sentidos apoyaba sin presionar el hecho de las salidas del armario, de que tú vivieras ciertas experiencias".

"Yo siento que es un poco es esa amiga confidente, acompañante, que está siempre ahí", añade. Sin embargo, no concibe esta figura sin lo que implica su revés: "Pienso que para la marilendre, en muchísimos casos, el universo de los hombres gays es también un espacio seguro; donde no sentirse juzgada en muchas ocasiones y donde pueden encajar".

"Otras veces sí [se puede sentir juzgada], porque también la serie es muy clara y también es crítica con ciertos aspectos del colectivo y con cierta misoginia que hay dentro de él", matiza Ferreiro. Por todo ello, la comedia musical pretende reflexionar en torno a esta figura: "Queríamos que quedase claro en la serie que es un término que le ponen los demás a esta figura".

En su origen, esta palabra tenía una carga negativa, que la serie quiere resignificar, igual que sucedió con otros términos asociados al colectivo LGTBIQ: "La palabra 'maricón' viene desde fuera del colectivo, aunque la cogiéramos y resignificáramos. Pero la palabra 'mariliendre' surge dentro del colectivo, también por eso es interesante darle una vuelta", reflexiona Ferreiro.

UN ELENCO COMO RECLAMO

El elenco es uno de los principales reclamos de esta comedia musical. Blanca Martínez, Carlos González y Omar Ayuso tienen una reconocida carrera interpretativa; Yenesi es una artista multidisciplinar, con una destacada presencia digital; Martin Urrutia fue finalista de la última edición de 'Operación Triunfo', y Álvaro Jurado procede de las redes sociales. Además, cuenta con la participación especial de Nina y Mariano Peña, que Ferreiro cree que "va a sorprender a muchar personas".

Para su director, las producciones de 'Los Javis' es el "cuidado" de los procesos de 'casting': "Ya no solo a la hora de elegir los intérpretes, sino a la hora de cuidar la esencia de los personajes. Siento que siempre nuestro objetivo fue encontrar el alma de esos personajes que teníamos en el papel en esos actores".

Blanca Martínez logró el papel protagónico con la premisa inicial de que no fuera ella quien cantase. Ferreiro la conocía por otra de sus interpretaciones, en la ficción 'Todas las veces que nos enamoramos': "Yo no podía parar de mirarla". "Ella era una gran mariliendre, es una gran actriz, tenía mucha calidad de movimiento y es un personaje que está en todas las escenas", justifica sobre esta decisión.

Para suplir su voz, tiene una 'cover vocal', Bea Fernández, concursante de la última edición de 'Operación Triunfo': "La gente no es consciente del trabajo que es hacer un buen 'playback'. Ella hacía clases con una 'coach' vocal para prepararse todos los números musicales". "¿Qué hay más gay en el mundo que hacer un ¿lipsync'?", bromea.

DE LA IDEA A LA PANTALLA

Ferreiro, que trabaja en su propia productora junto a sus socias, llegó a reunirse con 'Los Javis' después de encuentros con otras plataformas y productoras: "Teníamos muchas ganas de presentarles el proyecto porque teníamos la sensación de que ellos entenderían muy bien la historia".

Así sucedió, ya que su presencia ha sido clave para que la obra creciese. "Ellos están muy presentes para ayudar y dar opiniones e ideas y a mí eso personalmente como creador me da mucha confianza", narra el director, que sitúa el mayor reto de 'Mariliendre' en "encontrar el tipo de tono" de esta comedia musical.

En esta línea, las obras audiovisuales que tenían en mente durante la creación de la serie fueron diversas. "Fuimos buscando referencias en muchas cosas porque claro había una parte de los 2000 de Chueca, pero también otra de un determinado tipo de comedia o de humor que sí que es cierto que hay un poco de Paquita Salas", reflexiona, aunque confiesa que, para la construcción del tono, tuvo muy presente 'Girls'.

Para reconstruir la Chueca de los 2000, se apoyó en cintas españolas como 'Chuecatown' o 'Cachorro', que tuvo "muy presente". Por otro lado, rescató sus propias vivencias, ya que él vivió el Madrid de esos años mientras estudiaba el Máster de Guión, y las de una de las coguionistas, Paloma Rando, aparte de investigar los bares, clubs y discotecas que en ese momento operaban en este barrio.

En el terreno del género musical, la inspiración es todavía más dispar: desde 'Across the Universe' --con canciones de The Beatles-- hasta musical tradicional frances o más actual; igualmente cine español, como 'El otro lado de la cama' y '20 centímetros'.

Un amplio recorrido previo en festivales y medios, un reparto con gancho y un relato sobre la amistad llegan con 'Mariliendre' hasta su estreno. "Yo pienso que hay muchas cosas que hacen que la gente se aproxime", expresa Ferreiro, que prepara ahora su primer largometraje, 'Fame e febre'. Después de este camino, su comedia musical ve la luz: "Por fin, ahora estrenamos, que también tenemos muchas ganas".