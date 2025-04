Omar Ayuso protagoniza 'Mariliendre': "Nadie se plantea que una historia cis tenga que ser ejemplarizante"

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Atresplayer estrena este domingo 27 de abril 'Mariliendre', su nueva serie original y la primera ficción musical de la plataforma. Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores de la ficción, que sigue a Meri Román (Blanca Martínez Rodrigo), una reina de la noche madrileña que reconecta con sus amigos gays y su pasado a raíz de la muerte de su padre.

La Chueca de los 2000 y su música, las drogas o la amistad son algunas de las temáticas que trata 'Mariliendre', que cuenta con Omar Ayuso en el papel de Luis, uno de los amigos de Meri. "Hay muchas temáticas que son universales, pero, en el momento en que empiezas a contar lo LGTB o lo queer, ya estás saliendo del lo normativo y, por lo tanto, no es mainstream", comenta el actor en una entrevista concedida a Europa Press. "No creo que sea mainstream, pero sí creo que es una serie con la que se puede sentir apelado todo el mundo", agrega.

Yenesi, que da vida a Leo, justifica esta vinculación entre el colectivo LGTB y las drogas, esgrimiendo: "Hay gays que se drogan como hay heteros que se drogan. No estamos contando una historia general o diciendo que todos los gays son así. No todos los maricones son travestis, pero estamos contando una historia de un grupo de amigos que sí hacía eso. Quien piense que eso es una generalidad, me parece un cateto".

"Es una tarea muy difícil representar al colectivo LGTB porque no existe una realidad LGTB, existen tantas como personas", plantea Ayuso, que también lamenta que "hay homofobia en la manera de examinar las historia LGTB, no examinamos de la misma manera las cisnormativas, nadie se plantea que una historia cis tenga que ser ejemplarizante".

"En la serie se muestran las consecuencias negativas del consumo de drogas, del consumo insano de sexo", adelanta el actor.

Blanca Martínez Rodrigo destaca la necesidad de apostar por series como 'Mariliendre' como forma de combatir la LGTBfobia. "Llegué a Madrid hace nueve años y no había vivido situaciones con las que me estoy encontrando hoy en día de gritar a gente por la calle, increpar, insultar. Me parece muy triste", argumenta. "Ojalá gente que quizás no sería el público objetivo de esta serie la vea y empatice", añade.

"Es un buen momento para lanzar una serie así y que mucho público diverso pueda verla y empatizar, porque es fácil empatizar", señala Martin Urrutia, Jeremías en la ficción.

'Mariliendre' retrata también la realidad de las personas LGTB de anteriores generaciones que pudieron vivir en libertad su identidad. "Pasa más de lo que yo pensaba, esa persona más mayor que lo tenía escondido, que había formado una familia y llevaba una vida paralela. Me ha sorprendido mucho", comenta Martínez Rodrigo.

Carlos González, Álvaro Jurado, Jorge Silvestre, Mariona Terés, Mariano Peña, Nina, Pepón Nieto, Jorge Calvo, Piti Alonso, Juanba Cucarella, Jazz Vilá, Lola Rodríguez y Esteban Navarro, entre otros, completan el elenco de 'Mariliendre'. El primer episodio estará disponible desde este domingo en Atresplayer y, cada domingo, se lanzará un nuevo capítulo.