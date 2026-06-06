La crisis de la vivienda vuelve a movilizar a más de un millar de personas en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas se movilizan este sábado en Santiago de Compostela por el derecho a la vivienda y la crisis habitacional, a la que piden poner fin con consignas como "Barrios para vivir, non para especular" y "A nosa casa non é un negocio".

La protesta ha sido convocada por el colectivo compostelano Xuntanza Pola Vivenda, bajo el lema 'Nin alugueres pocas nubes, nin salarios polo chan', en coordinación con organizaciones de otras ciudades. En A Coruña, otra manifestación recorre sus calles a esta misma hora y, en Ourense, lo hará a partir de las 20.00 horas. Por su parte, Vigo ya se movilizó en la pasada tarde.

"No solamente los alquileres están subiendo estratosféricamente, sino que la calidad de vida está reduciéndose enormemente, especialmente para algunos sectores de la población, como las personas migrantes o los jóvenes", ha expuesto el portavoz de la plataforma convocante, Daniel Gónzalez,

La organización propone que las vecinas sean "las que se organizan" y acudan a los sindicatos de barrio y asambleas vecinales para, en última instancia, "desmercantilizar el mercado de la vivienda". "Creemos que solo se consigue a través de la constitución del poder popular", ha añadido.

En este sentido, una persona del colectivo ha ido repartiendo a los viandantes que pasaban al lado de la marcha un folleto que recoge de forma esquemática algunos de los derechos básicos de quien alquila una vivienda, como la duración mínima de 5 años de los contratos y la existencia de prórrogas anuales posteriores.

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