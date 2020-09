Críticos de DO sostienen que sería "injusto" que la "crisis del Ayuntamiento" pudiese "arrastrar a la Diputación"

OURENSE, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los concejales críticos de Democracia Ourensana (DO) han considerado que "sería totalmente injusto" que la "crisis municipal", derivada de una presunta irregularidad del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (DO), en la gestión de los fondos públicos del partido pudiese "arrastrar a la Diputación", donde gobierna el PP en coalición con DO.

Así lo ha trasladado esta mañana el portavoz de los díscolos, Miguel Caride, en una rueda de prensa en la que ha anunciado que tendrá que "hablar con Armando Ojea (DO)", el vicepresidente de la Diputación y afín a Jácome, para "ver en qué posición está", además de "con los socios de Gobierno".

El Partido Popular --con 12 diputados-- ostenta la Diputación de Ourense gracias a los dos diputados de DO, precisamente Caride y Ojea, un pacto que se formalizó de manera paralela al consumado en el Consistorio, donde se le cedió la Alcaldía a DO, como tercera fuerza más votada, con el apoyo del PP, ambos con 7 concejales.

"Mi idea es que esta es una crisis del Ayuntamiento... más que una crisis del Ayuntamiento, una crisis interna del grupo municipal (de DO)", a la que se ha llegado, ha destacado Caride, "por un causante, Gonzalo Pérez Jácome".

Por ello, a pesar de que, "evidentemente están vinculadas las dos instituciones", el líder de los díscolos ha expresado que "sería tremendamente injusto que una crisis municipal, que no tiene nada que ver con la Diputación", pudiese "arrastrar" a esta.

Con todo, Caride ha asegurado que es "precipitado decir algo" por el momento, pero que "hasta ahora", no han tenido ni el "más mínimo problema" en el organismo supramunicipal.