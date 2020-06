A CRTVG, preparada para acoller o debate coa chegada dos candidatos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

A Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) xa está preparada para acoller o debate entre as sete principais forzas políticas que se presentan ás eleccións autonómicas do próximo 12 de xullo coa chegada dos candidatos.

Os líderes das distintas formacións comezaron a chegar a San Marcos para participar no debate que terá lugar a partir das 21,30 horas e que se poderá seguir a través da Televisión de Galicia, a Radio Galega, a G2 --con intérprete de lingua de signos--, a canle de YouTube da Corporación --tamén con intérprete en lingua de signos--, e a través dos medios dixitais da CRTVG.

A TVG ofrece un 'Especial informativo' xa desde as 19,30 horas, presentado por Ana Celia Vázquez, no que participan os analistas Ana Luísa Bouza, José Luís Gómez, Xosé Luís Barreiro Rivas e Roberto Blanco Valdés, que analizan os momentos previos e posteriores ao evento. O debate será moderado polos xornalistas Marta Darriba e Alejandro López desde o Estudo 5 de San Marcos.

Os candidatos dos denominados electoralmente 'grupos representativos' son Alberto Núñez Feijóo, polo PP; Pancho Casal, de Marea Galeguista; Gonzalo Caballero, do PSdeG; e Ana Pontón, polo BNG. En representación dos grupos 'significativos' van Antón Gómez-Reino, candidato de Galicia en Común; Beatriz Piñeiro, de Cidadáns; e Ricardo Morado, de Vox.

CATRO BLOQUES

Todos eles contrastarán as súas posturas en catro bloques: Galicia e a covid: xestión, nova normalidade, reconstrución; políticas económicas, industriais, orzamentarias e fiscais; políticas sociais e de benestar, educación, sanitarias e modelo institucional, pactos, gobernabilidade e encaixe de Galicia no Estado.

A CRTVG lembrou que, tanto a fórmula para a asignación de tempos a cada formación como o carácter dos diferentes grupos, veñen establecidos pola Lei Orgánica de Réxime Electoral (LOREG) e as instrucións da xunta electoral.

As normas e a orde de participación serán as pactadas polos representantes do sete forzas na reunión celebrada a pasada.