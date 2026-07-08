Cruce de acusaciones entre Rueda y la oposición por el traspaso de la AP-9, "estafa" frente a "traición"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el pleno del Parlamento - DAVID CABEZON @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la oposición han cruzado acusaciones por el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia, en una sesión de control parlamentaria centrada en el autogobierno. Por un lado, el líder del Ejecutivo autonómico sostiene que la transferencia "tal como está planteada es una estafa", mientras que Bloque y PSdeG acusan al jefe de los populares gallegos de "traición" por su negativa al acuerdo alcanzado en el Congreso.

En un bronco debate en el Parlamento gallego, Rueda ha responsabilizado a la oposición de querer que Galicia asuma una carga de 4.000 millones de euros por ese traspaso en vez del Gobierno central. "Lo de la AP-9 ya lo doy por perdido, recibieron órdenes y las van a cumplir", ha resumido.

Así, Rueda pide "que se respete a este Parlamento" y el acuerdo salido de la Cámara gallega. "No vamos a dejar, por mucho que se empeñen, que nos muevan los marcos", ha concluido.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, ha tachado de "infame" el no del PP y Rueda a la transferencia de la AP-9, ya que están en contra "con excusas de mal pagador".

En esta línea, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afeado a Rueda que como rechaza una cancelación de la deuda de 4.000 millones tiene que "inventarse una factura ficticia" de 4.000 millones por la transferencia de la AP-9, que Galicia "no va a pagar y no tiene que pagar".