Cruce de reproches entre Rueda y Pontón sobre dónde estaban durante los primeros días de la ola de incendios

Pontón acusa a Rueda de estar "en los toros" mientras "Galicia ardía" y él le replica que ella "llegó tarde" por "estar en la playa o en la huerta"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, han protagonizado este martes un cruce de reproches sobre dónde estaban durante los primeros días de la ola de incendios que afectó a Galicia el pasado mes de agosto, especialmente en la provincia de Ourense.

En la sesión de control del pleno del Parlamento --sustanciada tras la comparecencia del titular del Gobierno gallego-- la líder de los nacionalistas gallegos ha comenzado su intervención criticando que el PP tratase de "acumular" la sesión de control a la comparecencia en lo que ha calificado como un ejercicio de "escapismo".

"Pero no vamos a permitir que escape de su nefasta gestión de una ola de incendios que en la que usted durante cinco días estuvo desaparecido", ha sostenido Pontón, que ha asegurado que "hizo falta que ardiesen miles de hectáreas, que hubiese desalojos e incluso cuatro personas del dispositivo hospitalizadas" para que Rueda "se acordase de que era el presidente de Galicia".

Y es que, conforme ha argumentado, por lo que se sabe "por las redes sociales" del presidente, el día 5 de agosto Rueda "estaba de excursión en moto por la costa". "El día 6 y el día 7 su agenda era una página en blanco. El día 8 seguía de veraneo cuando incendios como el de Chandrexa de Queixa asolaban Ourense", ha dicho para asegurar que "el día 9 tuvo tiempo para ir a su casa a una gala benéfica".

"El día 10 de agosto, mientras ya se multiplicaban los incendios, usted estaba en la Feira del Viño de Monterrey y, como no, también tuvo tiempo, sacó tiempo en su agenda para ir a ver los toros, acompañado por Feijóo y Rajoy. Galicia ardía y usted de toros", ha dicho.

Tras ello, ha afirmado que no fue hasta el día 12 cuando "improvisó" una vista al Centro de Coordinación Operativa Integrado en Ourense. "Además de una incompetencia total, esta actitud fue de una absoluta irresponsabilidad y también de menosprecio por este país y por su gente", ha asegurado la líder del BNG, que ha sostenido es "la política forestal" y el "abandono del rural" de la Xunta lo que deja a Galicia "negra".

Enfrente, el presidente gallego ha iniciado su respuesta censurando que el BNG pidiese en la Xunta de Portavoces sustanciar por separado la sesión de control al asegurar que su pregunta "no tenían absolutamente nada que ver con los incendios" cuando Pontón centró en este asunto toda su interpelación. "Aquí estoy, escapando de ustedes", ha ironizado.

Tras calificar de "absurdo" el debate buscado por Pontón se ha preguntado por dónde estaba la líder del BNG "que se autorpoclama presidenta de la Xunta". "Con esa autorresponsabilidad que se da también tendrá algún tipo de deber y seguimos sin saber qué paso, dónde estaba usted", ha señalado.

Así, tras afear que Pontón tratase de llevar "el debate a estos extremos", ha sostenido que la líder del BNG "apareció el día 15, improvisadamente" porque "estaba de vacaciones". Pontón consideró que "con la provincia en situación dos, y el Cecopi constituido valía la pena seguir en la playa o en la huerta" y que "a partir del día 15 había que hacer un paripé" tras el que "volver a desaparecer unos días", ha afirmado el presidente.

En el debate en el que ha vuelto a pedir la dimisión Rueda, Pontón ha dicho que trató de ponerse en contacto con el presidente de la Xunta pero que éste "no quiso hablar" con ella y que la Xunta "no les dio ningún tipo de información en toda la ola de incendios".

Sin embargo, Rueda, que ha celebrado que "después de tres años" Pontón le "llame presidente" por "primera vez", ha asegurado que Pontón "fue informada" de la situación el día 15 por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. "El señor Besteiro agradeció la información pero lo primero que preguntó usted fue por qué no la llamaba yo", ha criticado para ironizar con que "a lo mejor es que estaba haciendo otras cosas ese día".

"Usted sabe que llegó tarde a todo esto y que como jefa de la oposición tiene obligaciones", ha sostenido Rueda, que ha acusado a Pontón de tratar de construir "la realidad contraria".