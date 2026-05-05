La cuarta edición del Vintax Market se celebrará en Vigo los días 15 y 16 de mayo

Imagen de la anterior edición del Vintax Market. - VINTAX MARKET

VIGO 5 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Plaza Elíptica de Vigo acogerá la semana que viene la cuarta edición del Vintax Market, un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano.

Según la organización, este evento se llevará a cabo entre los días 15 y 16 de mayo con el objetivo de dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización.

El mercado, que se celebrará en la planta baja del centro comercial, comenzará ambos días a partir de las 12.00 horas y cerrará a las 20.30 horas.

"Se trata de un espacio dedicado a la moda sostenible y circular para promover el consumo responsable y consciente", han subrayado en un comunicado, invitando a vecinos y visitantes a acudir para conocer el trabajo de los creadores locales.

En esta edición, al igual que ya se hizo en las tres anteriores, celebradas en junio, septiembre y diciembre de 2025, se destinará parte del dinero recaudado en las inscripciones a apoyar iniciativas "con un impacto positivo tanto para el planeta como para las personas directamente".