Los cuatro detenidos por secuestro en Ourense agredieron y amenazaron a la víctima para saldar una supuesta deuda

Estancia "bunkerizada" dentro del inmueble en el que fue secuestrado un hombre en el barrio de Covadonga, en Ourense - POLICÍA NACIONAL

Los cuatro hombres detenidos el pasado domingo por un delito de secuestro, y que fueron puestos en libertad provisional mientras continúa la investigación, agredieron físicamente y amenazaron a la víctima mientras esta estaba en cautiverio para exigirle el pago de una supuesta deuda.

Según ha explicado la Policía Nacional de Ourense en un comunicado, el pasado 30 de septiembre los padres de la víctima efectuaron una llamada al 112 informando de la situación de su hijo, que los había llamado mientras se encontraba secuestrado para que estos saldasen la deuda contraída después de que los detenidos amenazasen con que, de no abonarse la cantidad exigida, este "sufriría consecuencias físicas".

En concreto, la víctima acordó con los captores la entrega de un vehículo de su propiedad, para la cual se trasladaron a Ribeira (A Coruña). Es allí cuando, aprovechando "un momento de despiste de los captores", la víctima consiguió huir y refugiarse en su domicilio.

Tal y como han concretado las fuerzas de seguridad, la víctima permaneció secuestrada en un inmueble del barrio ourensano de Covadonga que fue registrado, junto con otro inmueble en la localidad de A Merca. Allí, se franqueó el acceso al interior de diversas estancias que se encontraban "bunkerizadas", por ser habitualmente utilizadas para la venta y consumo de sustancias.

Finalizadas las diligencias, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial y, según informó el TSXG, se decretó su libertad provisional, aunque el juez acordó como medida cautelar una orden de alejamiento del denunciante y la comparecencia 'apud acta' cada 15 días a tres de ellos, lo que les obliga a acudir al juzgado en el tiempo establecido.