Cuatro heridos en un accidente múltiple en la A-6, a su paso por Baralla (Lugo)

LUGO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas a causa de una colisión múltiple registrada pasada en la madrugada de este martes en la A-6, a su paso por Baralla (Lugo).

Según ha señalado el CIAE 112 Galicia, cuatro turismos colisionaron a la altura del punto kilómetro 464, en sentido A Coruña.

Uno de ellos quedó volcado sobre la mediana, por lo que se pensó que podría haber personas atrapadas y se solicitó la intervención de los bomberos de Sarria que, una vez en el lugar de los hechos, comprobaron que todos los ocupantes estaban liberados y accesibles.

Al lugar acudió el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que trasladó a los cuatro heridos con lesiones de diversa consideración.