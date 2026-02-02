Cuatro personas, dos de ellas menores, heridas en Castrelo do Val (Ourense) al salirse de la vía y chocar contra un muro

Archivo - Colisión de un coche. - AXEGA-112 GALICIA - Archivo

OURENSE 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, dos de ellas menores, han resultado heridas en la tarde de este paso domingo al salirse de la vía con el vehículo en el que viajaban y chocar contra un muro en Castrelo do Val (Ourense).

Tal como ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron pasadas las 19.30 horas y fue un particular el que alertó a los servicios de emergencia, indicando que un coche se había salido de la vía en la OU-114, a la altura de Gondulfes, y había impactado contra el muro de una casa.

Esta persona indicaba que los ocupantes del automóvil estaban accesibles, pero que necesitaban asistencia sanitaria.

Por ello, se dio aviso al 061, a los Bomberos de Verín, al GES de Laza y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos confirmaron que se trataba de una familia de cuatro personas: madre, padre y dos hijos menores. Todos fueron trasladados por Urgencias Sanitarias para ser atendidos por personal médico.