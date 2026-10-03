Cuatro responsables de Cardama, condenados a hasta 1,5 años de prisión por la muerte de un trabajador en 2022

VIGO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Vigo ha condenado a cuatro responsables del astillero Francisco Cardama por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso de normas con un delito de homicidio por imprudencia grave por la muerte de un trabajador, Iván Costas Comesaña, aplastado por una pieza de unas siete toneladas en noviembre de 2022.

Los condenados son Mario Borja Cardama, Joaquín Blanco Vázquez y Alberto Paz Ríos, a un año y seis meses de prisión, y Juan David García Corrales, a un año. Los tres primeros han sido condenados con la atenuante de dilaciones indebidas y García Corrales, además, con la atenuante de confesión.

La sentencia fija 541.875 euros de indemnización para los familiares del fallecido, que deberán abonar conjunta y solidariamente los condenados, con responsabilidad civil directa de Mapfre y subsidiaria de Astilleros Francisco Cardama.

HECHOS

Los hechos ocurrieron sobre las 11,00 horas del 24 de noviembre de 2022 en las instalaciones de Francisco Cardama, en la avenida de Beiramar de Vigo. Iván Costas Comesaña, trabajador de la empresa subcontratada Tubería Naval Ferradas (Tunafer), llevaba diez días en su puesto cuando se produjo el accidente.

Según los hechos probados, trabajadores del astillero se disponían a trasladar una pieza de un buque, denominada 'polín', de unas siete toneladas, desde el lugar donde había sido fabricada hasta el buque en el que debía ser ensamblada. Para ello, la pieza fue cargada en un camión que debía circular por el exterior de las instalaciones.

Durante la maniobra, cuando el vehículo entraba marcha atrás, pasó por una zona que no era completamente llana y sobre un cable de acero de unos cinco centímetros de diámetro que se encontraba tendido en el suelo. El paso de las ruedas por el cable provocó un movimiento del camión y desestabilizó la carga.

La pieza cayó por uno de los laterales del vehículo, rompió la baldera y aplastó a Iván Costas, que falleció en el acto como consecuencia de las lesiones sufridas.

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

El tribunal considera acreditado que Juan David García Corrales, que desempeñaba el cargo de jefe de equipo, era el encargado de organizar materialmente la operación y que no delimitó adecuadamente el área de maniobra, no comprobó que no hubiese personas en la zona y no estableció una circulación separada para peatones.

Respecto a Mario Borja Cardama, responsable del departamento de seguridad y salud, la resolución considera probado que conocía la existencia del cable de acero en la zona y no adoptó medidas preventivas ni informó al servicio de prevención externo de su presencia.

En cuanto a Joaquín Blanco Vázquez, jefe de buque, la sentencia señala que conocía tanto la existencia del cable como la necesidad de trasladar una pieza de dimensiones especiales y, pese a ello, no paralizó el transporte y ordenó a García Corrales ejecutar la operación.

Por su parte, Alberto Paz Ríos, director de producción, era superior jerárquico del jefe de buque y del jefe de equipo. El tribunal considera probado que conocía la existencia del cable y no instó ni adoptó medidas preventivas para evitar el accidente.