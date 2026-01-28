Cuatro ríos siguen bajo vigilancia por niveles elevados con riesgo de desbordamientos

Desbordamiento de un río en Pontevedra. - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plan especial para el control y seguimiento del caudal de los ríos, 'Inungal', sigue activo en una nueva jornada de temporal en la que los órganos meteorológicos mantienen varios avisos en Galicia.

Eso sí, tras la pasada jornada, se han reducido el número de ríos en seguimiento y, según informa el 112, en las últimas horas el foco está puesto en cuatro, que son los que presentan niveles elevados con riesgo de desbordamientos puntuales.

En concreto, los ríos que están en seguimiento son el Verdugo (Redondela), Umia (Cuntis), Ulla (A Pobra), y Grande (Vimianzo).