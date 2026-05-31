Cuenta atrás para la PAU en Galicia: Más de 13.000 alumnos se examinan desde el martes en 36 sedes y con más vigilancia

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Alumnos durante el primer día de selectividad en Galicia, a 3 de junio de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Un total de 12.946 estudiantes gallegos están matriculados para participar, entre este mart - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Galicia ya tiene todo listo para que este martes den comienzo las pruebas de la PAU 2026, una cita marcada por el incremento de aspirantes y el endurecimiento de la vigilancia en los exámenes. En concreto, un total de 13.441 estudiantes --495 más que el año pasado-- se enfrentarán a tres días de exámenes, repartidos en 36 sedes de diez localidades donde el control del material será más estricto que en otras ediciones para evitar cualquier intento de fraude.

Así, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha querido blindar la legalidad del proceso publicando una adenda al protocolo que otorga poderes a los profesores de las comisiones delegadas. De este modo, el personal podrá inspeccionar objetos como gafas, calculadoras o bolígrafos y, en caso de tener un dispositivo electrónico no permitido, supondrá una expulsión inmediata.

La logística para estos tres días de exámenes, que se desarrollarán del 2 al 4 de junio, se extenderá por las cuatro provincias gallegas. La provincia de A Coruña lidera el volumen de aspirantes con el 46,76% del total, seguida de Vigo con un 33,63%, mientras que Lugo y Ourense registran el 10,14% y el 9,47% respectivamente.

Por ciudades, Vigo se sitúa a la cabeza con 3.026 alumnos, seguida de cerca por A Coruña (2.855) y Santiago de Compostela (2.472). El mapa de sedes se completa con Pontevedra (1.494), Ourense (1.229), Lugo (1.049) y Ferrol (832).

Además, para facilitar el acceso a los estudiantes de zonas más alejadas de las grandes urbes, se han habilitado tribunales en institutos de Viveiro (224 alumnos), A Rúa (134) y Cee (126).

ASISTENCIA LOS TRES DÍAS

Una de las particularidades de este año es que el calendario obligará a los estudiantes a acudir las tres jornadas de exámenes, como ya ocurrió en la edición pasada, al desplazar el examen de Lengua Gallega y Literatura a la última mañana del jueves.

Tradicionalmente, la mañana del tercer día se reservaba para materias optativas, lo que permitía que un porcentaje del alumnado hubiera finalizado ya sus pruebas el segundo día por la tarde.

En cuanto a la organización de la PAU 2026 en Galicia, la actividad comenzará a las 09.00 horas del martes con la presentación de las pruebas. A las 10.00 horas tendrá lugar el primer examen obligatorio, Lengua Castellana y Literatura, seguido a las 12.00 horas por Historia de España o Historia de la Filosofía.

Por la tarde se realizarán las pruebas de Geología y Ciencias Ambientales, Matemáticas Aplicadas a las CC.SS. II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Movimientos Culturales y Artísticos (16.00h), cerrando el día con Dibujo Técnico II, Segunda Lengua Extranjera e Historia de la Música y de la Danza (18.00h) .

La segunda jornada arrancará a las 09.30 horas con la Primera Lengua Extranjera. A las 11.30 horas será el turno de Biología, Tecnología e Ingeniería II, Historia del Arte y Dibujo Técnico Aplicado a las AA.PP. y al Diseño II.

En la de por la tarde se evaluarán Física, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Griego II, Fundamentos Artísticos y Coro y Técnica Vocal II (16.00h), finalizando con Química, Geografía, Diseño y Literatura Dramática (18.00h) .

La jornada final comenzará con Lengua Gallega y Literatura a las 9.30 horas y la PAU 2026 concluirá oficialmente con los exámenes de Matemáticas II, Latín II, Artes Escénicas, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales, que se desarrollarán entre las 11.30 y las 13.00 horas.