Cultura alega que la decisión de la Unesco "refuerza las opciones" de la Ribeira Sacra para ser Patrimonio en 2027

Archivo - Bancales de viticultura heroica durante el trayecto del catamarán del Sil por la Ribeira Sacra, a 28 de abril de 2023, en Monforte de Lemos, Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha trasladado este lunes a los alcaldes de los 26 municipios de Lugo y Ourense integrados en la Ribeira Sacra la decisión adoptada por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco, que concede un año adicional para introducir mejoras técnicas y completar la candidatura antes de su nueva evaluación.

Durante una reunión telemática con los regidores y representantes de entidades del territorio, López Campos ha calificado la resolución de la Unesco como un "escenario favorable", al considerar que mantiene viva la candidatura y permite seguir trabajando para lograr que la Ribeira Sacra sea reconocida como Patrimonio Mundial en 2027.

El conselleiro interpreta favorablemente la decisión del Comité de Patrimonio Mundial reunido esta semana en Busán (Corea del Sur), que después de varias horas de debate y de intensas negociaciones entre los países miembros, ha optado por devolver el expediente a España para que pueda introducir mejoras y completar la documentación antes de volver a presentarlo, evitando así que el proceso tenga que comenzar desde cero.

La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de quince países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un aplazamiento, una medida mucho más severa que habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura.

El responsable autonómico ha explicado que el Comité ha rechazado la recomendación inicial de Icomos, que proponía retirar el expediente, y ha optado por una solución excepcional consistente en la creación de una misión especial de asesoramiento que colaborará con las administraciones españolas para reforzar los aspectos técnicos de la candidatura antes de su próxima evaluación.

López Campos ha agradecido la implicación del Gobierno de España y destacó especialmente el trabajo realizado por el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, en la defensa de la candidatura ante los miembros del Comité del Patrimonio Mundial.

El conselleiro ha puesto en valor la coordinación entre la Xunta y el Ejecutivo central para respaldar una propuesta que ha definido como "sólida, rigurosa y novedosa", basada en el carácter singular de un paisaje cultural modelado por el agua y con un importante patrimonio hidráulico, compuesto por elementos como molinos, centrales históricas y otras infraestructuras vinculadas al aprovechamiento fluvial.

Asimismo, se ha sumado a las declaraciones hechas durante el día de hoy por los presidentes de las diputaciones de Lugo y Ourense y del propio presidente Rueda, para expresar su confianza en que el año concedido por la Unesco permita completar los ajustes necesarios para que la candidatura obtenga finalmente el reconocimiento internacional. Por ello, ha reafirmado el compromiso del Gobierno gallego "de seguir trabajando con las administraciones y los agentes del territorio para alcanzar el objetivo en la convocatoria de 2027".

López Campos también ha aprovechado para recordar el esfuerzo inversor realizado por la Xunta en la Ribeira Sacra, donde, se han destinado "cerca de ocho millones de euros a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural".

Estas actuaciones se han materializado en más de 90 intervenciones, ejecutadas en solitario o en colaboración con otras administraciones, sobre iglesias, monasterios, museos, castros, yacimientos romanos y otros bienes patrimoniales repartidos por este territorio entre las provincias de Lugo y Ourense, como ha explicado.