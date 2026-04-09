El debate se cerrará con 51 propuestas aprobadas, entre ellas un acuerdo de PP y BNG sobre fondos europeos

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Debate sobre o Estado da Autonomía del ecuador de la XII Legislatura se saldará previsiblemente con 51 propuestas de resolución aprobadas, dos menos que el año pasado, entre ellas un pacto de PP y BNG para incidir en la cogobernanza en la gestión de fondos europeos, aunque sin pactos significativos en otras áreas de peso como vivienda.

Tampoco hubo acuerdo en torno a la propuesta de transacción que planteó el PPdeG para afinar su iniciativa del plan de control de las bajas laborales anunciado por su jefe de filas, Alfonso Rueda.

Los populares enviaron a PSdeG y Democracia Ourensana una oferta de acuerdo que concretaba que el Ejecutivo autonómico debía presentar, en un plazo de tres meses, un plan integral con el objetivo de disminuir los niveles de absentismo laboral en nuestra comunidad.

Y pedía hacerlo garantizando "el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales a través del diálogo social, poniendo en marcha, como primera medida, la creación de unidades especializadas como apoyo a los médicos de atención primaria para las patologías más prevalentes (salud mental y músculo esqueléticas)".

Sin entrar en el refuerzo del papel de las mutuas, que también comprometió el jefe del Ejecutivo, el texto calcaba los puntos que expuso en el hemiciclo relativos al plan de control de las bajas y era mucho más detallado que el que habían presentado inicialmente.

En concreto, el registrado oficialmente a las 10,24 horas de este jueves se limitaba a instar a la Xunta a poner en marcha un procedimiento común entre las unidades de inspección y control de salud laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal.

Este será finalmente el que se apruebe con la mayoría absoluta de los populares en el hemiciclo gallego. Fuentes del partido negaron cualquier error en el registro, justificaron el desarrollo de un nuevo texto en aras de que querían clarificarlo para mejorar las posibilidades de acuerdo, pero no hubo éxito en la negociación.

Aunque Ojea, al que se pudo ver entrar en el Grupo Popular media hora antes de que cerrase el plazo de registro de acuerdos --las 22,30 horas-- no 'compró' al PPdeG su última redacción sobre bajas laborales, el Mixto, que integra en solitario, fue un año más con el que los populares cerraron más acuerdos. También han avanzado que apoyará una propuesta del PSOE sin modificaciones y cerraron un acuerdo sobre cultura. Con el BNG, pese a la distancia de sus propuestas, hubo un pacto sobre fondos europeos.

CUATRO ACUERDOS CON DO, FORMACIÓN A LA QUE APROBARÁ OTRAS 5 INICIATIVAS

En concreto, con Ojea han pactado textos para impulsar medidas para los comercios de proximidad, la seguridad viaria en las escuelas, las mejora de carreteras en los núcleos urbanos y el desarrollo de proyectos de aldeas sostenibles y centros de interpretación ambiental.

Los populares, además, han avanzado que votarán a favor las iniciativas de DO que piden promover un reequilibrio en el despliegue de las fuerzas de seguridad para garantizar una cobertura efectiva y rápida en municipios dispersos del ámbito rural; garantizar que todos los barrios urbanos densamente poblados cuenten con centros de salud dimensionados; ejecutar un plan que garantice que el número de especialidades y la inversión sea lo mejor posible adaptada a la demografía de cada área sanitaria; reforzar el acceso territorial a la atención médica especializada mediante el uso intensivo de la telemedicina y garantizar que la programación de eventos culturales de la Administración y del Xacobeo no discrimine territorialmente al interior de Galicia.

EL PP APROBARÁ LA PETICIÓN DEL PSOE SOBRE EL PROFESORADO ESPECIALISTA

En la jornada de negociaciones, el PP ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista de José Ramón Gómez Besteiro a raíz de un texto del PSdeG que pedía un plan de cultura que garantice la liberad e igualdad de la ciudadanía en su acceso.

El Partido Popular, asimismo, ha avanzado su intención de apoyar la iniciativa formulada por los socialistas gallegos para instar a la Xunta a garantizar la dotación suficiente del profesorado de apoyo, incluyendo especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje; así como personal cuidador y orientador, asegurando la cobertura estable y la adecuada en todos los centros educativos públicos de Galicia en función de las necesidades reales del alumnado.

ACUERDO CON EL BNG

Los populares han alcanzado un acuerdo con el BNG por el que modifican su propuesta número 19, la relativa a los fondos europeos. Así, el texto pactado acuerda que el Parlamento inste a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para solicitar la cogobernanza de los fondos europeos asignados en la actualidad a Galicia y la transparencia de su ejecución.

Asimismo, reclama, de cara al nuevo marco financiero plurianual, la gestión de la totalidad de los consignados a Galicia, manteniendo los específicos para el desarrollo territorial y urbano con una coordinación ágil entre niveles de gobierno; además de elaborar una estrategia de los proyectos susceptibles de recibir financiación europea en el nuevo marco financiero plurianual.

PACTOS ENTRE LA OPOSICIÓN

En el debate de política general, asimismo, han surgido varios acuerdos entre los partidos de la oposición. De este modo, socialistas y nacionalistas han pactado un acuerdo a raíz de un texto del BNG sobre el Pazo de Meirás, al que el PP ya ha avanzado su oposición.

La transacción sellada por ambas formaciones acuerda defender la transferencia a Galicia del Pazo de Meirás bajo la fórmula de la cesión modal. Un modelo que subrayan "debe garantizar la gestión compartida así como la titularidad y uso público, asociado a la centralidad de los contenidos relacionados con la memoria histórica democrática y con la represión franquista y la complementariedad de la vinculación con la vida y obra de Emilia Pardo Bazán.

Asimismo, el Parlamento insta a la Xunta a dirigirse al Gobierno central para que cumpla con sus obligaciones y permita la visita pública completa al Pazo de Meirás, acometiendo previamente a las obras necesarias para garantizar la seguridad de las personas y la conservación del inmueble.

PSOE y BNG también han acuerdo un texto a raíz de sendas propuestas de ambos sobre marisqueo para instar a la Xunta a analizar las causas del deterioro medioambiental y de la misma productividad de las rías gallegas.

Además, llegan a un pacto sobre un texto del PSdeG para aumentar progresivamente en esta legislatura la financiación del sistema universitario gallego para acercarse al 1,5% del PIB.

Ambos grupos firman también a raíz de otro texto del PSdeG un acuerdo para instar a la Xunta a incrementar de forma progresiva la inversión pública en I+D+i en los presupuestos autonómicos hasta situar la inversión conjunta del 3% del PIB gallego en 2030.