El debate sobre la ley de traspaso de la AP-9 avanza tras meses de "bloqueo": la ponencia se constituirá el jueves

Archivo - AP-9. - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre la ley de transferencia de la AP-9 a Galicia avanzará esta semana en el Congreso de los Diputados, tras las quejas reiteradas de PPdeG y BNG de "bloqueo" --las enmiendas se habían registrado en octubre--, toda vez que se ha fijado la sesión constitutiva de la ponencia para este jueves.

En concreto, la cita está prevista para el jueves 26 a las 8,30 horas, antes de la sesión plenaria.

El diputado del PPdeG en el Congreso Celso Delgado ha explicado que la Mesa y portavoces de la Comisión de Transportes mantuvieron una reunión en la mañana de este martes, antes de la cita ordinaria prevista del órgano, y ha afirmado que urgió la constitución de la ponencia.

"El PSOE quería de nuevo dilatar su celebración hasta pasada Semana Santa, el 14 de abril, pero insistí en que podíamos hacerlo el jueves, media hora antes que el pleno. El diputado del BNG Néstor Rego secundó mi propuesta e insistió en ella y también asintieron otros portavoces, por lo que el criterio del PSOE no prosperó", ha manifestado.