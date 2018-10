Decenas de personas piden en Santiago "arreglar" los programas de refugiados por "no integrarlos" en la sociedad

Publicado 20/06/2018 14:12:19 CET

El Ayuntamiento promete estar "a la altura de las circunstancias" con la acogida de las personas a bordo del 'Aquarius'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias decenas de personas se han concentrado este miércoles en la Praza do Obradoiro de la capital gallega con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas para pedir que se "arreglen, amplíen y avancen" los programas de asilo, porque los actuales "no consiguen integrar" a los acogidos en la sociedad.

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios la siria-venezolana residente en Galicia y miembro de la Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas, Fadile Chami, quien ha participado en el acto junto a la alcaldesa accidental de Santiago, María Rozas, y la concejala de Políticas Sociales, Concepción Fernández.

En este contexto, Chami ha asegurado que el sistema de acogida que se lleva a cabo en España y la Unión Europea (UE) "está fallando", y "no porque la gente no lo esté llevando bien".

"No puede ser que una familia que está en el programa durante 18 meses salga del mismo y no sepa hablar español, no esté preparada en cursos, no tiene papeles, no tiene trabajo... Y les dicen que se arreglen la vida", ha criticado.

Sin embargo, tal y como ha concretado, los niños de estas familias "sí están bien integrados en los colegios": "Hablan gallego perfectamente, pero los familiares no".

Así, Chami también ha asegurado que "falla la coordinación y la comunicación con Madrid", es decir, con las instituciones del Gobierno central y con las asociaciones de refugiados con sede en la capital española.

Según sus cifras, la Comunidad gallega acogió un total de 212 sirios refugiados desde 2015. En el total del Estado, hasta día de hoy hay alrededor de 1.300 asilados de esta nacionalidad, a pesar de que, en 2015, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se comprometió acoger a más de 17.000.

LA UE "INCUMPLE SU COMPROMISO"

Por su parte, la alcaldesa en funciones ha apuntado que la UE aseguró que daría cobijo a 160 millones de personas antes de septiembre de 2017. Sin embargo, los Estados miembro "incumplen su compromiso", según Rozas, ya que, para entonces, los refugiados "no llegaron a la tercera parte" de esta cuantía.

Asimismo, la regidora local accidental ha tachado de "crueles" las políticas comunitarias en materia de migración, que "permite la libre circulación de capitales pero no de personas".

Por todo ello, y en referencia a las 629 personas que llegaron este lunes al puerto de Valencia a bordo del buque 'Aquarius', Rozas ha prometido que la capital gallega "estará a la altura de las circunstancias" y "pedirá al Estado políticas de migración que garanticen derechos fundamentales, como el asilo y la vida digna".

El acto ha sido conducido por la edila de Políticas Sociales, quien ha recordado que la concentración ha contado con el apoyo de todas las formaciones políticas con representación en el pleno local --Compostela Aberta, PP, PSOE y BNG-- y con delegaciones de los municipios vecinos de Ames y Teo (A Coruña).