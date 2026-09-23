Decenas de personas reciben en Vigo a la Flotilla de la Libertad con rumo a Gaza: "No estáis solos"

Imagen de la concentración de este miércoles. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 200 personas han recibido este miércoles en Vigo al buque 'Kate Tenacity' de la Flotilla de la Libertad que navega rumbo a Gaza, después de que hace dos semanas la nave cancelase su viaje a la ciudad olívica, deteniéndose en Santander por una avería.

En su ruta, que partió de Bristol (Reino Unido), el barco pretende hacer diversas paradas por España, Portugal e Italia antes de iniciar el trayecto a Gaza. Así, ha recalado en Bilbao y Castro Urdiales, además de Santander, antes de llegar a Vigo.

Aquí, decenas de personas convocadas por distintos colectivos sociales como la Plataforma Cívica Vigo Pro Palestina, entre otros, se han agrupado en el puerto vigués para darles la bienvenida y agradecerles su labor en defensa de una Palestina libre.

"Sabemos que intentarán silenciaros", han reivindicado los asistentes, leyendo un manifiesto en el que han insistido en que las verdaderas víctimas "están en su destino, en Gaza", por lo que su misión "no es un acto de provocación", sino de "humanidad".

A gritos de '¿Dónde están, que no se ven, las sanciones a Israel?' y con el sonido de las gaitas, los presentes agradecieron el esfuerzo de los embarcados, que recorrerán miles de kilómetros para ayudar en el "genocidio" de Gaza.

La organización ha lamentado que gran parte del mundo vea con "indiferencia" lo que está ocurriendo en la Franja, aunque han subrayado que la Flotilla "no está sola", sino que cada paso que da "resuena en miles de corazones".

Por eso, han reivindicado su "valentía" ya que es "impulso" para seguir exigiendo la libertad de Palestina. El acto ha contado con la presencia, entre otros, de diversos representantes del BNG de Vigo, incluyendo a su portavoz, Xabier Pérez Igrexas.