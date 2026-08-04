Declarada la prealerta por sequía en las cuencas de Miño, Sil y Cabe

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) reunió este lunes a la Oficina Técnica de la Sequía (OTS), tras lo que han resuelto declarar la prealerta --nivel amarillo-- por sequía en las cuencas del río Miño, Sil y Cabe.

Tal y como exponen en una nota de prensa, se ha declarado este escenario tras analizar el descenso experimentado en los caudales circulantes por los cauces de la demarcación, que se encuentran un 45 % por debajo de los habituales para el mes de julio.

La prealerta afecta a toda la demarcación a excepción del Sil Superior, es decir, en el Miño Alto, Cabe, Sil Inferior, Baixo Miño y Limia, y supone la aplicación medidas de mayor vigilancia y control de las infraestructuras por parte de las entidades locales, que son las competentes en materia de abastecimiento.

En un audio difundido a los medios, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, ha explicado que las precipitaciones recogidas en los últimos cinco meses han sido inferiores a las habituales, unos 180 l/m2, lo que representa un 49% menor a la media del período marzo-julio.

Una situación que ha dado lugar al descenso de los caudales circulantes por el territorio de la demarcación y a una situación de escasez coyuntural.

Así las cosas, Quiroga ha subrayado la "necesidad" de aplicar medidas en los municipios de fomento de la concienciación y del ahorro, a través principalmente de la limitación de los usos no esenciales.