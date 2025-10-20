Declarado procedente el despido del expresidente del comité de empresa del servicio de basura en A Coruña

Archivo - Basura amontonada junto a los contenedores durante la huelga en A Coruña en 2024 - M. Dylan - Europa Press - Archivo

El líder del STL fue objeto de un despido disciplinario por hostigar a trabajadores y sabotear la recogida durante la huelga de 2024

El magistrado del Juzgado de lo Social 4 de A Coruña ha desestimado la demanda interpuesta por Miguel Ángel Sánchez, expresidente del comité de empresa de la concesionaria de recogida de basuras de la ciudad herculina, contra el despido disciplinario del que fue objeto en agosto del año pasado, y ha confirmado que se trató de un despido procedente.

Sánchez, quien ejercía como representante legal de los trabajadores y líder del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL), formaba también parte del comité de la huelga convocada el 12 de junio de 2024 y, según recoge el juez en su resolución algunas de las conductas que llevaron a la concesionaria a incoarle el expediente disciplinario fueron acreditadas por la propia empresa.

Entre esas conductas estaba la no utilización de chaleco reflectante para deambular por las instalaciones, así como el hecho de "intimidar u hostigar a trabajadores no huelguistas" con el objetivo de que realizasen "comportamientos encaminados a dilatar, dificultar u obstaculizar la recogida de basura, e incluso, sabotear los vehículos de la empresa".

Según el magistrado, se trata de acciones que tienen "entidad suficiente para calificar como procedente el despido del que ha sido objeto el trabajador".

ARGUMENTOS

Así, expone que la empresa aportó vídeos en los que se ve al presidente del comité en horario nocturno circulando por las instalaciones sin chaleco reflectante y desobedeciendo las indicaciones de sus superiores.

El magistrado señala que en las imágenes se le ve "circular entre camiones de gran tonelaje, los cuales examina, sin portar tal elemento de visualización", en contra de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales y la evaluación de riesgos laborales, lo que supuso "un grave riesgo de accidente", tanto para él como para terceros.

Por otra parte, asegura que resulta "evidente" que la conducta imputada al demandante consistente en dirigirse a los trabajadores para que no realizasen su trabajo de manera adecuada es "contraria a la buena fe contractual, pues el hecho de que se haya declarado una huelga no significa que quepa realizar cualquier actividad que conduzca al éxito de la misma".

Así, advierte de que "el desarrollo de tal medida de conflicto colectivo ha de realizarse dentro de unos límites, límites que no solo se encuentran en otros derechos constitucionales, sino en otros bienes constitucionalmente protegidos".

El juez recuerda que "los actos de hostigamiento o intimidación para que los trabajadores no huelguistas no realicen su trabajo de manera adecuada, e incluso efectúen actos de sabotaje en los medios titularidad de la empresa, exceden o sobrepasan los límites del ejercicio de huelga".

ÓRDENES A OPERARIOS

Entre esos actos, el líder sindical ordenaba a los operarios no vaciar los contenedores, sino limitarse a recoger las bolsas de basura que estuvieran fuera de dichos colectores, o la indicación de romper las bolsas de desperdicios grandes, para recoger la basura directamente del suelo con palas, y volcando los contenedores.

Por todo ello, el juez ha concluido que el despido disciplinario fue procedente. La sentencia del Juzgado de lo Social no es firme, y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

INVESTIGACIÓN

Esta decisión se produce después de que en 2023 cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores de Limpieza (STL) de A Coruña, entre ellos Miguel Ángel Sánchez, fueran detenidos para quedar luego en libertad pero investigados por delitos como blanqueo de capitales.

Los delitos principales, a los que se sumaron otros accesorios, fueron los de corrupción entre particulares, estafa y blanqueo de capitales. Todo ello en un contexto de numeros conflictos laborales promovidos por el STL en relación con la recogida de basura, entre ella la de 2024 que derivó en posteriores despidos como el ahora recurrido y considerado procedente.