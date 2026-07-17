Decretan prisión en módulo terapéutico para la mujer acusada de matar a su madre en O Carballiño (Ourense)

OURENSE, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La magistrada de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de O Carballiño ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer de 39 años acusada de matar a su madre en este municipio ourensano.

Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la mujer ingresará en un módulo terapéutico o una instalación análoga.

La decisión se produce después de que la mujer permaneciese ingresada las últimas dos semanas en la unidad de psiquiatría de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Los hechos ocurrieron sobre las 2.00 horas del pasado día 2 de julio, cuando la mujer, hija de la fallecida, fue encontrada deambulando en el entorno de su domicilio y en ese momento se autoinculpó de haber provocado la muerte de su madre mediante asfixia.

La Guardia Civil acudió entonces a la vivienda, una casa rural de dos plantas, en la que se encontraron con el cadáver de la octogenaria. La mujer de 39 años de edad fue trasladada a la unidad psiquiátrica del CHUO, donde permaneció custodiada.