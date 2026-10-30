Defensa concede a Abel Caballero la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco

Archivo - Foto de archivo de Margarita Robles y Abel Caballero. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VIGO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha concedido al alcalde de Vigo, Abel Caballero, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.

Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes, este reconocimiento se hace a propuesta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y previa deliberación del Consejo de Ministros.

Todo ello, "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Abel Caballero", que lo hace merecedor de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, según sentencia el BOE.

Este distintivo militar se concede a personas por sus méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, que se efectúen durante la prestación de las misiones o servicios que ordinaria o extraordinariamente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa.

Nacido en 1956, Caballero es doctor en Economía por las Universidades de Cambridge y Santiago de Compostela. Además, posee un máster en Economía por la Universidad de Essex. Entre su amplia formación también se incluye la de Piloto de la Marina Mercante por la Escuela de Coruña.