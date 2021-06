Defensa da universidade pública se concentra en Galicia contra el "ataque a la igualdad de oportunidades" de la privada

Advierte que "sería nefasta para el sistema universitario gallego" y recalca que "la educación no debe convertirse nunca en un negocio"

VIGO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma galega en defensa da universidade pública se ha concentrado este miércoles en los siete campus universitarios de Galicia para oponerse al "ataque contra la igualdad de oportunidades" que supone la creación de una universidad privada en la comunidad gallega.

La movilización se ha celebrado en los siete campus universitarios de Galicia, concretamente en Lugo, A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Ourense y Santiago de Compostela. En la capital además está previsto que el próximo 12 de junio se celebre una manifestación con salida a las 12,00 horas desde la Alameda.

Con una pancarta 'En defensa da universidade pública, contra a privaticación', alrededor de un centenar de personas han cantado en la Universidade de Vigo (UVigo) consignas como "no, no, no a la privatización", "Feijóo, escucha, la universidad está en lucha", "la Xunta de Galicia recorta y privatiza" y "la enseñanza en la calle, la lucha continúa".

En la lectura de su manifiesto, la plataforma ha comunicado que "aceptar la universidad privada es aceptar la venta de títulos", lo que representa "un castigo a la enseñanza pública". A colación de ello, ha remarcado que lo que Galicia necesita es "una universidad pública y de calidad respaldada por la administración y la sociedad".

"La educación no debe convertirse nunca en un negocio", ha insistido, tras lo que ha lamentado que "la oferta de titulaciones sobre la que se sustenta (la creación de la universidad privada) va en contradicción y no complementa". "Solo busca el lucro y beneficio de la universidad privada", lo que "sería nefasto para el sistema universitario gallego", ha zanjado.

"DESIGUALDAD DE CONDICIONES"

En declaraciones a los medios, el secretario general de UGT en la UVigo, Arturo Parada, ha asegurado que el proyecto de la universidad privada "se lleva fraguando desde hace bastante tiempo", y ha considerado que tras él existe una "relación evidente con favores y contraprestaciones entre Abanca y el Gobierno gallego".

El responsable de universidades de la CIG-Ensino en Vigo, Xosé Manuel Adanes, ha criticado que la Xunta primero "regalase" las cajas de ahorros "a este empresario" y "ahora también las universidades, para competir en desigualdad de condiciones con la pública". "Una alfombra roja para que se instale la clase privilegiada", ha reprobado.

Asimismo, por parte de CC.OO., Jorge Quintana ha remarcado que la plataforma está "totalmente en contra de la universidad privada, cuando no es precisa, va a crear las mismas carreras y no va a aportar nada nuevo". "Estamos en contra de una universidad a la que no tienen acceso aquellas personas que no se lo puedan permitir", ha sellado.

TRAMITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA

La futura ley para la creación de la Universidad Intercontinental de la Empresa, la primera privada en Galicia impulsada por Afundación, seguirá su tramitación parlamentaria tras superar el pasado 25 de mayo el debate de la totalidad, en el que tanto BNG como PSdeG mostraron su rechazo a la iniciativa por considerar que "duplica" la oferta de las universidades públicas.

Mientras, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, destacó en el pleno de la Cámara gallega que esta es una iniciativa de una fundación sin ánimo de lucro que "apuesta por la enseñanza superior y tiene vocación de ser útil y diversificar la oferta educativa", todo ello "sin menoscabo del buen hacer de las universidades públicas".

Durante el debate, la Plataforma galega en defensa da universidade pública, integrada por los sindicatos CIG, CCOO y UGT, así como por las organizaciones estudiantiles Erguer, ANEGA, Acción Universitaria y Sindicato de Estudantes, ya se concentraron a las puertas del Pazo do Hórreo para mostrar su rechazo a la "privatización de la universidad de la mano de Abanca".