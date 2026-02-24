El delegado del Gobierno acusa a la Xunta de ligar su estrategia industrial a Altri: "Es una política bastante pobre"

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en un desayuno informativo en Santiago de Compostela - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha considerado que la Xunta ligó su estrategia industrial al proyecto de la empresa Altri para Palas de Rei (Lugo) en lo que ha calificado de una "política bastante pobre".

Preguntado por el anuncio de la Consellería de Economía de archivar el proyecto y por las críticas a la falta de apoyo por parte del Gobierno de Sánchez, el delegado ha subrayado que el Ejecutivo estatal "no tiene culpa de que al final no se lleve a cabo salvo si se pretendía que financiase a fondo perdido una industria que no obedecía a ninguna de las directrices" que establecían los fondos de recuperación.

Dicho esto, Pedro Blanco ha subrayado que el Ejecutivo estatal siempre fue "respetuoso" con las solicitudes que formuló la entidad pero ha sostenido que "no dio la puntuación necesaria" en los requisitos, ante lo que "el Gobierno no puede actuar de otra manera".

Asimismo, ha aprovechado para criticar que la Xunta culpe al Gobierno de España de este archivo cuando ella "no aportó ni un solo euro" para que la iniciativa de la celusosa fuese adelante.

En este sentido, ha acusado a la Xunta de fiar toda su estrategia industrial a este proyecto. "Durante los últimos años, décadas, diría yo, de lo único que se ha oído hablar a la Xunta fue de una única empresa, de Altri, y tratar de culpar a otros de su falta de viabilidad", ha censurado.

Frente a ello, ha puesto en valor la acción del Ejecutivo estatal para "reindustrializar Galicia" con proyectos desde Vigo a Ferrol. "Tenemos una política industrial de país en la que vamos a seguir trabajando", ha asegurado para señalar que, en cuanto finalicen los fondos de recuperación, el presidente Sánchez apuesta por generar un fondo soberano cuya línea se debe seguir.

DOCUMENTOS DEL 23-F

El delegado se ha pronunciado de este modo en un desayuno informativo ofrecido en Santiago de Compostela, en el que también se ha referido a la desclasificación de documentos del 23-F para asegurar que es "oportuno y necesario".

Por ello, ha censurado las críticas del presidente gallego, Alfonso Rueda, a este respecto para asegurar que "obedecen a la forma de actuar habitual" del Gobierno gallego de "culpar" al Ejecutivo estatal "de todo".