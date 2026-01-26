El delegado del Gobierno pide "mucha precaución" y evitar desplazamientos por el temporal

Nevada en la Autovía A6, a su paso por el Concello de As Nogais, a 23 de enero de 2026, en Lugo, Galicia (España). La Xunta suspende las clases en gran parte de Lugo por la borrasca Ingrid. Las zonas de A Montaña, el sur y el centro de la provincia se enc - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pide "mucha precaución" y evitar desplazamientos "en la medida de lo posible" ante el temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad.

En rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno ha apuntado que existe una alerta roja por lluvias en la provincia de Pontevedra y ha asegurado estar "en contacto permanente" con Protección Civil y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

"Se prevé que las incidencias pueden ser importantes", ha constatado Blanco. De momento, hay suspendidos varios servicios de transporte, tanto ferroviario como en la ría.