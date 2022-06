Democracia Ourensana lleva al pleno una moción para exigir la dimisión de la secretaria general del PP gallego

OURENSE, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Democracia Ourensana (D.O.) defenderá este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Ourense una moción en la que exigen la dimisión de la secretaria general del PP gallego, Paula Prado, por sus declaraciones sobre la llegada del AVE a Galicia.

En la moción, la formación que lidera el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, se remonta al pasado 25 de junio cuando la dirigente popular, acompañada de su antecesor en el cargo y actual vicesecretario de la organización, Miguel Tellado, trasladaba que "el AVE llegó a Ourense, pero no a Galicia". Una frase que desde Democracia Ourensana aseguran que confirma lo que "ya sabían", que "para los responsables del Partido Popular en Galicia, Ourense no es Galicia".

Recuerda el partido de Pérez Jácome que la declaración fue realizada a diversos medios de comunicación convocados para comprobar que los prometidos trenes Avril aún no estaban operativos, y que fue en ese momento cuando ambos políticos afirmaron en su denuncia que el AVE llegó a Ourense pero no a Galicia.

Para D.O. se trata de una "frase-denuncia no improvisada", si no "en la que insistieron dejando pocas dudas". "Galicia según estos dos significados políticos debe comenzar a partir de Lalín o quizá un poco más allá, quizás en Santiago", apuntan en la moción que defenderán en la próxima sesión plenaria.

En el texto de la misma critican además que los sucesivos gobiernos de Santiago de Compostela se han volcado con el Eje Atlántico "dejando apenas migajas tanto en la ciudad de Ourense como en la provincia de Ourense". De este modo citan una "autovía inacabada", la AG-3, un complejo hospitalario "en renovación durante varias décadas" o una serie de "intervenciones menores con alarmante falta de ambición en el proyecto, como la estación de autobuses".

En esta misma línea, recriminan que la Xunta de Galicia "tan solo estuvo ágil en asumir para sí una promesa electoral de Democracia Ourensana", el parque acuático en Monterrey en el Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar. Expone así D.O. que "el catálogo de agravios comparativos" con el resto de la comunidad "adquiere su mayor exponente en el campus universitario donde apenas se cuenta con titulaciones de relieve".

UN "ULTRAJE" QUE NO PUEDE QUEDAR "IMPUNE"

"Llevamos años denunciando que si Galicia era la Cenicienta de España, Ourense era la Cenicienta de Galicia y los hechos vienen tercamente a constatar esta evidencia", dice el escrito de la moción en la que critican que Paula Prado se quejaba de que "el Gobierno de Sánchez castigaba Galicia". "Sin embargo su partido, el Partido Popular, a Ourense, su granero de votos, simplemente lo ignoran y ni siquiera lo contabilizan como parte de Galicia", contraponen.

Por todo ello, subrayan que el "ultraje sufrido no debe ni puede quedar impune" y consideran que quien ocupa un cargo de tanta relevancia en Galicia, como es la secretaria general del PP, "no puede continuar al frente sus responsabilidades ni un día más". Así las cosas, defenderán una moción en la que exigen que Paula Prado dimita de sus cargos de diputada y viceportavoz popular en el Parlamento gallego.