Denunciado un bazar de O Porriño por almacenar y vender artículos pirotécnicos sin autorización

Bazar de O Porriño. - GARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Inspección de la Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra ha denunciado a un bazar de O Porriño por almacenar y vendr artículos pirotécnicos sin autorización ni medidas de seguridad.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los agentes, el pasado miércoles, inspeccionaron un establecimiento para supervisar la legalidad de comercialización de diversos artículos pirotécnicos puestos a la venta, así como las cantidades permitidas de almacenamiento.

En la conclusión de la inspección precintaron e intervinieron "una cantidad considerable" de material pirotécnico de categoría F1, al carecer el establecimiento de las autorizaciones pertinentes para su comercialización, ni tener las medidas de seguridad para el almacenamiento seguro de la cantidad de materia encontrada, que alcanza un peso de 10.632 gramos.

Así las cosas, el equipo actuante siguió realizando gestiones para averiguar la trazabilidad de la materia incautada y posible distribución ilegal. Todo ello para garantizar la calidad del material pirotécnico al usuario final.

De esta forma, los agentes confeccionaron un acta-denuncia al artículo 196.1 del Reglamento de Artículos pirotécnicos y cartuchería, por la comercialización de materias reglamentadas careciendo de la documentación o autorización requerida.

También realizaron otra acta-denuncia al artículo 196.3 del mismo Reglamento, por la omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de seguridad en el almacenamiento de materias reglamentadas, ya que las cantidades de material a comercializar excedía el máximo permitido para la categoría almacenada.

Las denuncias, según detalló el Instituto Armado, podrían ser sancionadas con multa desde 601 euros hasta los 30.000 euros cada una de ellas, además de la incautación y destrucción del material aprehendido.