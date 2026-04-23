Denunciado un conductor que circulaba a 141 km/h en un tramo limitado a 50 km/h en Fene (A Coruña)

Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser detectado circulando a 141 kilómetros por hora en un tramo limitado a 50 kilómetros por hora, en el municipio de Fene (A Coruña).

Según han informado fuentes de la Comandancia, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 17 de abril, pasada la medianoche, cuando una patrulla que estaba en un punto de verificación de velocidad en el kilómetro 4,300 de la carretera FE-14 detectó mediante radar un turismo que circulaba a gran velocidad y que llegó a alcanzar los 141 km/h en un tramo limitado a 50 km/h.

Los agentes interceptaron el vehículo e identificaron al conductor, un hombre de 26 años de edad, al que se investiga por un delito contra la seguridad vial. Las diligencias fueron puestas en conocimiento del juzgado de guardia de Ferrol.