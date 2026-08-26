Denunciados 164 conductores durante la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa, más del 64% por alcohol o drogas

Decenas de personas durante la Fiesta del Agua, a 16 de agosto de 2026, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo especial llevado a cabo por la Guardia Civil de Tráfico con motivo de la Fiesta del Agua de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha culminado con 164 conductores denunciados, el 64,63% por superar las tasas de alcoholemia permitidas o por presencia de drogas.

Así lo ha indicado este miércoles el Instituto Armado en un comunicado, en el que ha detallado que varios conductores han sido investigados por la vía penal.

El dispositivo se activó el 16 de agosto y contó con numerosos puntos de verificación de alcohol y drogas, tanto estáticos como dinámicos, de inspección de transportes, así como varios puntos de regulación en los momentos de mayor intensidad circulatoria.

Los agentes actuantes formularon 106 denuncias por conducir superando las tasas de alcohol o con presencia de drogas en el organismo. Así, tres de ellos fueron investigados por la vía penal como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha recordado que el alcohol afecta gravemente a la capacidad de conducción, disminuyendo los reflejos, alterando la percepción de la velocidad y las distancias, reduciendo el campo visual y aumentando notablemente el tiempo de reacción ante cualquier imprevisto.