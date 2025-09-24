Denuncian una agresión a personal del centro de salud de Carballo

A CORUÑA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña-Cee ha denunciado una agresión en el centro de salud de Carballo, sobre la que hubo una reclamación, ha confirmado a Europa Press la gerencia.

"Hubo una reclamación realizada por los cauces internos y será respondida por esos mismos cauces internos", han señalado a Europa Press en relación a este caso.

Sobre lo sucedido, la Junta de Personal explica que "un error informático en el sistema de devolución de llamadas provocó que un usuario acudiese al centro y acabase agrediendo a las profesionales de servicios generales", situadas en la entrada de la instalación.

"Este nuevo suceso se suma a la preocupante escalada de agresiones que venimos denunciando reiteradamente y que muestra la falta de protección de los y las profesionales", sostiene en un comunicado en el que denuncia "ausencia de pesonal de seguridad en los centros" lo que, añade, "deja a trabajadoras y trabajadores en situación de inseguridad constante".