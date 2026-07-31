Denuncian el "expolio" de muebles del Pazo de Meirás con la "complicidad" del Estado y la "pasividad total" de la Xunta

Archivo - Pazo de Meirás. - EUROPA PRESS/M.Dylan.POOL - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña ha denunciado el "expolio" de muebles del Pazo de Meirás por parte de la familia Franco, con la "complicidad" del Estado y la "total pasividad" de la Xunta de Galicia.

En un comunicado, la asociación ha criticado la "pésima gestión" del Gobierno central en la defensa de la titularidad pública de los bienes muebles del Pazo, haciendo que los Franco "saqueen" todo tipo de elementos "que van mucho más allá de elementos de carácter personal o bienes que tienen una vinculación con el Pazo posterior a la muerte del dictador Franco, dentro del listado de más de 400 elementos que no fueron demandados por el Estado".

En concreto, la Comisión insiste en que los Franco están sacando de Meirás bienes ligados con la etapa del dictador "como resultado de un proceso en el que estos bienes no fueron defendidos apropiadamente por el Estado".

"El Estado suspende de forma unilateral y una vez más las visitas programadas para este viernes en el Pazo de Meirás, para que la empresa contratada por los Franco pueda seguir con los trabajos de desmontaje y extracción de los bienes. Todo ello con la pasividad de la Xunta", han lamentado.

Por todo ello, pide al Ministerio de Memoria Democrática que dé las explicaciones "oportunas" y que asuma las responsabilidades políticas que le corresponden.

También se pregunta si la Xunta ha cumplido con sus obligaciones de control, supervisión y previa autorización de estos trabajos que supusieron incluso la instalación de andamios para el desmontaje de elementos.