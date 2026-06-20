Desaconsejan el baño en la playa de Santa Marta (Baiona), en plena ola de calor, por un vertido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Baiona ha desaconsejado el baño en la playa de Santa Marta, en la primera ola de calor del verano, por un vertido causado por un problema en un sistema de bombeo.

Tal y como ha explicado a Europa Press el mandatario local, Jesús Vázquez Almuíña, el incidente tuvo como origen el sistema de bombero que se encuentra en las proximidades del arenal.

Tras realizar las pertinentes analíticas se desaconsejó el baño al detectar la presencia de una bacteria en las aguas. Aunque el problema se ha solucionado, el regidor ha recomendado evitar el baño hasta poder realizar una nueva analítica.

Una situación que se alargará previsiblemente hasta el lunes, momento en el que se podrá certificar si ya no existe contaminación en el agua.