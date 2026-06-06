Desalojado un edificio en Vilagarcía de Arousa por un incendio en el horno de una pizzería

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de viviendas situado en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa tuvo que ser desalojado en la noche de este pasado viernes debido a un incendio originado en una pizzería ubicada en el inmueble, según ha informado el 112 Galicia.

El incidente se saldó sin personas heridas y los vecinos ya han podido regresar a sus casas. El suceso se registró sobre las 22.00 horas en la Praza Vella. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias tras observar que salía una gran cantidad de humo del edificio.

De inmediato, el 112 Galicia dio aviso a los Bomberos, al servicio de Emergencias de Vilagarcía de Arousa, así como a la Policía Nacional y a la Policía Local. Una vez extinguido el fuego, los efectivos confirmaron que las llamas habían afectado al falso techo del establecimiento y a la chimenea del horno.